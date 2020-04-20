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Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»

Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»
Народная артистка уже почти три недели лежит в больнице, состояние ее оценивается как тяжелое, и до выписки еще далеко, хотя некоторые источники и подают такую информацию. Коллеги и друзья всерьез переживают за здоровье Надежды Георгиевны.

Бабкина попала в больницу в начале апреля, и с тех пор врачи ежеминутно борются за ее жизнь. Известно, что у 70-летней звезды, помимо пневмонии, вызванной коронавирусом, есть и другие хронические заболевания, которые ухудшают положение дел и отдаляют выздоровление.  

«Надежде Георгиевне незначительно, но лучше. Дышит уже сама, без ИВЛ, но по-прежнему через трахеостомическую трубку. Температура пониженная — 36, сердечный ритм в норме. Площадь пораженных легких уменьшается, что тоже радует», — говорили в клинике, где лечится Бабкина.

Журналисты решили поинтересоваться новостями о самочувствии артистки у ее сослуживцев и знакомых. Так, экс-коллега певицы по Мосгордуме, депутат Евгений Герасимов рассказал, что ему известно.

«Вопрос сложный, все-таки здоровье штука непредсказуемая... Поэтому давайте пока без прогнозов. Вот когда Надежда сама сможет говорить и общаться, тогда это точно будет победа. Мы очень этого ждем!» — отметил Герасимов.

Евгений Гор, гражданский муж Бабкиной, долго хранил молчание, но в выходные наконец успокоил поклонников. Певец признался, что самое страшное осталось позади.

«Она — умница и со всем справилась. Всю эту неделю она в полном сознании, самостоятельна, находится вне реанимации, без ИВЛ и других поддерживающих средств. Пока мы общаемся через врачей, так как все должно быть стерильно, и телефоны не допускаются, поэтому, как только разрешат, то я с радостью запишу вам ее послание и выложу в Интернет», — отметил Гор. 

Информация о том, что Бабкина еще продолжала работать после первых симптомов пневмонии, появилась на прошлой неделе. Коллега звезды по «Модному приговору» Александр Васильев тоже угодил в больницу с воспалением легких. Все тут же решили, что мэтр заразился от Надежды Георгиевны. Историк моды не в обиде на певицу. 

«Я Бабкину ни в чем не обвиняю, хотя не сомневаюсь, что заразился от нее. Она в том виновата? Нет, конечно. Даже странно это обсуждать. Она тяжело заболела, находилась в медикаментозной коме. Сейчас настолько слаба, что не может даже говорить. И это неудивительно, к своему юбилею она похудела на 23 килограмма — красоты ради. И это тоже могло повлиять, ослабить организм», — рассказывал Васильев.

Фото: «Антенна -Телесемь»/Красильникова Влада, Ольга Зиновская/Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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