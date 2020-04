Концерт “One World: Together At Home” вышел в виде альбома

Анастасия Иванова

. Серия выступлений звезд на благотворительном онлайн-марафоне “One World: Together At Home” в поддержку медиков была записана на видео и аудио, сообщает NME.

Все собранные средства пойдут в фонд COVID-19 Solidarity Response на борьбу с коронавирусом.

Концерт по инициативе Леди Гаги проводила организация Global Citizen. Музыканты исполняли оригинальные песни и каверы.

Так, Билли Джо Армстронг из Green Day выступил с новой версией своего хита 2004 года “Wake Me Up When September Ends”, The Killers сыграли классическую “Mr. Brightside”, а Тейлор Свифт впервые исполнила “Soon You’ll Get Better”.

Билли Айлиш с братом спели песню “Sunny” Бобби Хебба, Стиви Уандер – “Lean On Me” Билла Уизерса, Леди Гага – песню “Smile” Чарли Чаплина, Пол Маккартни – “Lady Madonna”.

Новый концертный альбом состоит из 79 треков. Его видеозапись длиной чуть более восьми часов уже посмотрели более 22 миллионов человек.