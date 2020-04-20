Крах нефтяной индустрии: итоги глобальной биржевой торговли 20 апреля

Влада Некрасова

Открывшаяся неделя биржевых торгов в понедельник, 20 апреля, вновь дала смешанный результат. Ведущие азиатские рынки закрылись с ослаблением в то время, как китайские биржи показали скромный рост после того, как китайский центральный банк рано утром снизил базовую процентную ставку. За день японский Nikkei 225 показал снижение 1,15%, а Шанхай и Гонконг — рост, соответственно на 0,38% и 0,26%.

На старте торгов в понедельник в Европе ключевые показатели местных фондовых бирж в пику Азии выросли более чем на полпроцента.

В США наоборот на открытии биржи в Нью-Йорке торги начались со снижения индекса на 1,10−1,90%. На настроение здесь оказало влияние определившееся к тому времени значительное снижение цен нефть — и прежде всего на американскую марку WTI. В понедельник цены на нефть значительно снизились из-за опасений по поводу сокращения спроса и переизбытка предложения. Цена на WTI достигла двадцатилетнего минимума, а к вечеру побила все мыслимое.

Акции нефтяных компаний, находящиеся во внебиржевом обращении, до открытия фондовой биржи дешевели. Акции Exxon подешевели на 2,5%, а Chevron — на 3,5%. Акции менее значимых нефтяных компаний Apache Corp, Marathon Petroleum, Hess Corp и Schlumberger подешевели от пяти и до пятнадцати процентов. Понедельник стал днем краха нефтяной торговли в США и Канаде.

В итоге биржевые торги в Европе в понедельник завершились незначительным ростом. Общеевропейский индекс FTSE EuroFirst 300 показал рост на 0,49%, индекс Stoxx Europe 600 — на 0,45%, а индекс еврозоны EuroStoxx50 — на 0,47%.

Лондонский индекс FTSE-100, франкфуртский DAX и парижский CAC-40 закрылись на отметке +0,46%. В Милане и Мадриде биржевые индексы показали снижение, соответственно на 0,16% и 0,97%.

На закрытии торгов в Европе биржа в Нью-Йорке также показала смешанный результат, но больше в минус. DJIA-30 — минус 0,95%, S&P-500 — минус 0,44%, a Nasdaq Composite — плюс 0,29%.

Цены на нефть марки Brent в мировой торговле снизились на 5,73% и составили $ 26,47 за баррель.

Цена американской нефти марки WTI во фьючерсе с поставкой в мае вечером в понедельник около 19.00 по Берлину рухнула на 90,37% — до $ 1,76 за баррель. Майские фьючерсы нефти марки WTI продолжили снижение — их стоимость в 20:55 (мск) упала до $ 0,9 за баррель. Спустя минуту цена снизилась до $ 0 (!), а затем слегка поднялась. Сейчас она торгуется на уровне $ 0,3 за баррель.

На протяжении десятилетий нефтяные медведи порой делали громкие заявления о падении цен на нефть до 1 доллара. Это никогда не было утверждением, которое профессионалы отрасли воспринимали бы всерьез, и большинство наблюдателей рассматривали его либо как нагнетание страха, либо как гиперболу. Теперь в понедельник 20 апреля спрос практически иссяк. Некоторые нефтяные смеси из Канады упали в цене в отрицательную величину. Это означает, что производителям придется заплатить, чтобы отдать свои баррели покупателям.

Но в среднем WTI торговалась с падением на 9,19% за $ 22,73 за баррель. Июньские поставки снизились только на 10%.

Urals по итогам трехдневных торгов снизилась в цене на 1,07% до $ 23,05 за баррель.

Евро подорожало на 0,01% до $ 1,0877, а спотовая цена на золото выросла на 0,60% до $ 1693,85 за унцию.