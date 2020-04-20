"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах

Лидия Мартынова

Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.

По словам 34-летней Евгении, она попала в больницу 30 марта с двухсторонней мультисегментарной пневмонией и подозрением на коронавирус. Болезнь протекала тяжело.





"Было больно дышать, кашель такой, что, кажется, что выпадут легкие. Начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась. Не было ни боли в горле, ни насморка. Но чувствовалась сильная слабость и ломота в теле, которая сопровождалась расстройством ЖКТ", — отметила она.

Женщина подчеркнула, что через восемь дней в больнице ей стало лучше: температура спала. При этом слабость, одышка, тошнота и боль в груди никуда не делись. Сильно изменилось восприятие вкуса, поначалу все казалось горьким и тухлым.