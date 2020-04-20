Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » "Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах

"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах

"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
Россияне, переболевшие COVID-19, рассказали в интервью "Известиям" о симптомах заболевания.

По словам 34-летней Евгении, она попала в больницу 30 марта с двухсторонней мультисегментарной пневмонией и подозрением на коронавирус. Болезнь протекала тяжело.


"Было больно дышать, кашель такой, что, кажется, что выпадут легкие. Начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок. Температура поднялась через несколько дней и не сбивалась. Не было ни боли в горле, ни насморка. Но чувствовалась сильная слабость и ломота в теле, которая сопровождалась расстройством ЖКТ", — отметила она.

Женщина подчеркнула, что через восемь дней в больнице ей стало лучше: температура спала. При этом слабость, одышка, тошнота и боль в груди никуда не делись. Сильно изменилось восприятие вкуса, поначалу все казалось горьким и тухлым.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Названо число готовых пожертвовать правами ради победы над коронавирусом
Названо число готовых пожертвовать правами ради победы над
Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами
Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя
Без вакцины от COVID-19 социальное дистанцирование придется продолжить минимум до 2022 года, - ученые Гарварда
Без вакцины от COVID-19 социальное дистанцирование придется
В американские больницы завезли маски и перчатки из секс-шопа
В американские больницы завезли маски и перчатки из секс-шопа
Украинский чемпион Усик рассказал о «больших проблемах» Зеленского
Украинский чемпион Усик рассказал о «больших проблемах» Зеленского
В Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса
В Новой Зеландии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Грозит ли Земле столкновение с астероидом 29 апреля 2020 года?
Грозит ли Земле столкновение с астероидом 29 апреля 2020 года?
Московским полицейским закупят тысячи смартфонов для проверки цифровых пропусков
Московским полицейским закупят тысячи смартфонов для проверки
"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
"Легкие хрустят": пациенты с COVID-19 рассказали о первых симптомах
Определены самые раздражающие YouTube-блогеры
Определены самые раздражающие YouTube-блогеры
О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт
О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт
Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов
Шанхайская биржа проверяет аномальное поведение некоторых индексов

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история

Еще по теме

Потерявший обоняние участник Radiohead остался без теста на коронавирус
Наталья Ветлицкая подозревает у себя коронавирус: "Любое движение приносило нестерпимую боль"
Пневмония VS простуда: как отличить главные признаки
Заразившаяся коронавирусом актриса из «Друзей» описала свои симптомы