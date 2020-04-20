Летальность от Covid-19 в России не превышает 0,8% - эксперт

Анастасия Иванова

В России показатель летальности от коронавирусной инфекции Covid-19 за последние 10 дней не превышает 0,8%. Ситуация с коронавирусом в стране является устойчивой и стабильной. Такие данные привел сегодня, 20 апреля, заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» Николай Филатов в ходе совещания у президента РФ.

«Текущую ситуацию по коронавирусной инфекции, несмотря на мировую истерию, я бы назвал стабильной и устойчивой, особенно в московском регионе. Тактика сдерживания активности эпидемического процесса за счет разобщения населения выполнила свою задачу. Cам эпидемический процесс характеризуется такими показателями, как летальность, которая не превышает 0,8% в течение последних 10 дней», — отметил Филатов.

Он пояснил, что средний ежедневный прирост заразившихся в России составляет около 16%.

«При недопущении взрывного характера заболеваемости новой респираторной инфекции был создан необходимый коечный фонд, подготовлен и обеспечен всем необходимым медицинский персонал, достигнута необходимая оснащенность необходимыми аппаратами искусственной вентиляции легких и диагностическими тест-системами», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА Newstes, сегодня на совещании вице-премьер Татьян Голикова констатировала, что в РФ средний возраст заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет для женщин — 47,9 года, для мужчин — 44,7 года. Доля детей среди заболевших в возрасте до 17 лет составляет 7,6 процента, что «соответствует общей тенденции, которая сложилась в мире». Доля заболевших среди граждан 65-плюс составляет 15,5 процента, что ниже, чем в других странах.

Удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44 процента.

Как отметила Голикова, количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в стране на сегодняшний день составляет 47 121, рост за последние сутки — 10 процентов. Рост по Москве — 8,3 процента, всего заразившихся 26 350. По Московской области рост составляет 12,4 процента и, соответственно, количество заболевших — 5241.

«В другой части России, без Москвы и Московской области», сообщила она, темп роста количества заболевших за последние сутки составил 12 процентов, всего там выявлено 15530 случаев.

Среднероссийский показатель заболевания коронавирусом составляет 32,1 на 100 тысяч жителей.