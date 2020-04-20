Личные вещи индейского вождя Вороньей Стопы будут возвращены из английского музея на его родину

Вадим Карасев

Городской совет Эксетера принял решение вернуть индейскому народу сиксика, проживающему в канадской провинции Альберта, реликвии, связанные с вождем этого народа по имени Воронья Стопа.

Вождь Воронья Стопа родился в 1830 году в индейском племени кайна, но после смерти отца воспитывался в племени сиксика. В возрасте 35 лет стал одним из вождей этого народа, а также Конфедерации черноногих, куда входили сиксика, кайна и пикани. О его высоком авторитете говорит полученное им прозвище Отец Своего Народа. Воронья Стопа сыграл большую роль в переговорах между Конфедерацией черноногих, равнинными индейцами, канадскими властями и торговцами, такими как Компания Гудзонова залива. Он понимал, что черноногие не смогут долго удерживать свои земли от проникновения европейцев, и стремился к заключению официального договора, который бы защищал права индейцев.

Он сыграл ключевую роль в заключении в 1877 году так называемого «Договора № 7» между канадскими властями и индейскими народами, живущими на юге современной провинции Альберта, по которому белые получали право селиться на индейских землях в обмен на помощь индейцам со стороны правительства пищей и деньгами. Однако канадские власти не соблюдали условия договора, что в 1884 году вызвало крупное восстание индейцев Западной Канады. Воронья Стопа, понимавший, что у восставших нет шансов, удержал черноногих от выступления и остался верен договору. Губернатор провинции в ответ назначил нового уполномоченного по соблюдению договора Сесила Денни, который увеличил поставки индейцам муки и мяса. Умер вождь Воронья Стопа в 1890 году.

Фото: Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery

Принадлежавшие Вороньей Стопе куртка из оленьей кожи, штаны, два вышитых бисером мешочка, пистолетные кобуры и украшенный пучком перьев нож были, как считается, получены от него Сесилом Денни еще в 1877 году и отосланы им в Великобританию. На следующий год сестра Сесила Денни предоставила их для экспозиции Королевскому мемориальному музею принца Альберта в Эксетере, а в 1904 году музей приобрел вещи у семейства Денни за 10 фунтов.

Народ сиксика пытался вернуть вещи своего вождя с 2008 года. Первый официальный запрос, поддержанный премьер-министром провинции Альберта, был подан в 2015 году от имени исторического парка Блэкфут-Кроссинг. Но музей ответил отказом на основании того, что исторический парк не имеет официального музейного статуса, а также не предоставил доказательств, что другие организации коренных народов Канады не будут претендовать на реликвии. После пяти лет переговоров музей согласился передать вопрос о возвращении вещей на рассмотрение городского совета, который согласился с просьбой сиксика.

Музейные объекты отправятся в Канаду, как только будут сняты ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. Народ сиксика передаст их в музей исторического парка Блэкфут-Кроссинг на условии постоянной аренды. Вождь Воронья Стопа, прямой потомок вождя XIX века, сказал: «Я рад, что регалии будут возвращены в свой законный дом, народ Сиксика. Возвращение этих регалий будет способствовать исцелению и примирению, и дух Великого Вождя сможет успокоиться, как только всё, принадлежавшее ему, будет собрано из четырех уголков Матери-Земли и возвращено обратно в его дом. Народ Сиксика предоставит вещи вождя Воронья Стопа историческому парку для демонстрации и просвещения всех людей, демонстрируя их значение для истории».