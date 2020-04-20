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Личные вещи индейского вождя Вороньей Стопы будут возвращены из английского музея на его родину

Личные вещи индейского вождя Вороньей Стопы будут возвращены из английского музея на его родину

Городской совет Эксетера принял решение вернуть индейскому народу сиксика, проживающему в канадской провинции Альберта, реликвии, связанные с вождем этого народа по имени Воронья Стопа.

Вождь Воронья Стопа родился в 1830 году в индейском племени кайна, но после смерти отца воспитывался в племени сиксика. В возрасте 35 лет стал одним из вождей этого народа, а также Конфедерации черноногих, куда входили сиксика, кайна и пикани. О его высоком авторитете говорит полученное им прозвище Отец Своего Народа. Воронья Стопа сыграл большую роль в переговорах между Конфедерацией черноногих, равнинными индейцами, канадскими властями и торговцами, такими как Компания Гудзонова залива. Он понимал, что черноногие не смогут долго удерживать свои земли от проникновения европейцев, и стремился к заключению официального договора, который бы защищал права индейцев.

Он сыграл ключевую роль в заключении в 1877 году так называемого «Договора № 7» между канадскими властями и индейскими народами, живущими на юге современной провинции Альберта, по которому белые получали право селиться на индейских землях в обмен на помощь индейцам со стороны правительства пищей и деньгами. Однако канадские власти не соблюдали условия договора, что в 1884 году вызвало крупное восстание индейцев Западной Канады. Воронья Стопа, понимавший, что у восставших нет шансов, удержал черноногих от выступления и остался верен договору. Губернатор провинции в ответ назначил нового уполномоченного по соблюдению договора Сесила Денни, который увеличил поставки индейцам муки и мяса. Умер вождь Воронья Стопа в 1890 году.

  Фото: Royal Albert Memorial Museum & Art Gallery

Принадлежавшие Вороньей Стопе куртка из оленьей кожи, штаны, два вышитых бисером мешочка, пистолетные кобуры и украшенный пучком перьев нож были, как считается, получены от него Сесилом Денни еще в 1877 году и отосланы им в Великобританию. На следующий год сестра Сесила Денни предоставила их для экспозиции Королевскому мемориальному музею принца Альберта в Эксетере, а в 1904 году музей приобрел вещи у семейства Денни за 10 фунтов.

Народ сиксика пытался вернуть вещи своего вождя с 2008 года. Первый официальный запрос, поддержанный премьер-министром провинции Альберта, был подан в 2015 году от имени исторического парка Блэкфут-Кроссинг. Но музей ответил отказом на основании того, что исторический парк не имеет официального музейного статуса, а также не предоставил доказательств, что другие организации коренных народов Канады не будут претендовать на реликвии. После пяти лет переговоров музей согласился передать вопрос о возвращении вещей на рассмотрение городского совета, который согласился с просьбой сиксика.

Музейные объекты отправятся в Канаду, как только будут сняты ограничения, связанные с эпидемией коронавирусной инфекции. Народ сиксика передаст их в музей исторического парка Блэкфут-Кроссинг на условии постоянной аренды. Вождь Воронья Стопа, прямой потомок вождя XIX века, сказал: «Я рад, что регалии будут возвращены в свой законный дом, народ Сиксика. Возвращение этих регалий будет способствовать исцелению и примирению, и дух Великого Вождя сможет успокоиться, как только всё, принадлежавшее ему, будет собрано из четырех уголков Матери-Земли и возвращено обратно в его дом. Народ Сиксика предоставит вещи вождя Воронья Стопа историческому парку для демонстрации и просвещения всех людей, демонстрируя их значение для истории».

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По материалам: polit.ru

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