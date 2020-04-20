Лунный день сегодня 20 апреля 2020 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива и непостоянна, и чтобы всегда оставаться на волне успеха, учитывайте рекомендации астрологов. Они расскажут об основных характеристиках дня, зная которые, вы не упустите удачу.

Понедельник будет омрачен переходом Луны в созвездие Овна. Дела будет идти тяжело и оканчиваться не всегда удачно. Астрологи советуют не начинать ничего нового и не вредить текущему положению дел. К сожалению, лунный Овен может нарушить многие планы, обострить конфликты, поэтому не удивляйтесь, если покажется, что весь мир сошел с ума и заговорил на непонятном языке. Просто потерпите, пока лунная энергетика стабилизируется, а пока воспользуйтесь рекомендациями астрологов, чтобы избежать неприятностей.

Фаза Луны: 26-27 лунные сутки. Сегодня убывающая Луна в Овне дает шанс не слиться с толпой, выгодно продемонстрировать индивидуальные таланты и сильные качества личности. Если будет желание, то можно «двигать прогресс», заниматься обновлением и экспериментировать.

Магнитные бури: солнечная активность, в отличие от лунной, не навредит ни делам, ни планам, ни самочувствию.

Благоприятные дела 20 апреля:

духовные поиски, саморазвитие;медитативные практики, управление эмоциями (в особенности гневом);решение затянувшихся проблем;общение с представителями старшего поколения;развитие внутренней силы.

Опасности и риски 20 апреля:

Домашние дела при Луне в Овне

неуверенность в своих суждениях и действиях;несдержанность в словах, опрометчивость в поступках;пренебрежение достигнутым;беспокойство по пустякам;небрежность в работе.

Сегодня лучше не начинать трудоемкие дела, а экономить энергию, делать ее положительной. Самый максимум домашних дел на сегодня — разобрать пыльные полки, выбросить старый хлам. В период убывающей Луны энергия покидает нас в геометрической прогрессии, поэтому велик риск заработать упадок сил. Если возникнет желание развлечься, обязательно последуйте ему, не стоит возводить стены на пути к счастью, творчеству, любви и гармонии.

Деньги и работа в понедельник

Общее расслабленное настроение Овна напрямую скажется на рабочих делах. Главный совет на сегодня — меньше спонтанности и действий по обстоятельствам, больше продуманности и целеустремленности. Такая тактика поможет избежать неприятных последствий и быстрее достичь желаемого результата. Если сейчас немного ускорить события, то в скором времени произойдут значимые перемены.

Отдельная рекомендация по финансовой части: не рискуйте наличными деньгами, не вкладывайте средства в сомнительные проекты, по возможности откажитесь от спонтанных покупок и используйте безналичный расчет.

Что надеть по лунному календарю

Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют обратить внимание на богатство красной палитры. Почему красный? Это просто: в период влияния огненного Знака астрологи рекомендуют следовать огненной стихии. Если вы считаете, что красный вам не идет или что этот цвет визуально старит вас — возможно, вы просто не нашли свой, «правильный» оттенок красного. В таком случае на помощь придут аксессуары в огненной палитре.

Любовь и отношения 20 апреля

На личном фронте возможны эмоциональные бури. И сегодня это окажется на руку, так как психологическое самочувствие располагает к активным контактам, насыщенному общению и всплескам эмоций. А чтобы у близких и любимых людей не возникало лишних обид, не стесняйтесь сказать им о своих желаниях и переполняющих вас чувствах. К вечеру настрой может измениться, и вам захочется душевного уюта, гармонии и взаимопонимания.

Настроение и здоровье сегодня

В плане самочувствия день сложный, особенно если вы ведете активный образ жизни и вынуждены работать в условиях карантина. Чтобы не спровоцировать заболевание, пощадите себя, снизьте нагрузки, больше отдыхайте и выполняйте все предписанные меры по самозащите.

Как бы сегодня ни сложились обстоятельства, что бы вокруг вас ни произошло, сохраняйте самообладание. Достигните внутренней тишины, никому (себе в том числе) и ничему не давайте оценок и никого не осуждайте. Старайтесь держаться нейтральной позиции, чтобы не погрузиться в пучины негатива.