«Макрон получил шанс лишить Меркель европейской короны»

Влада Некрасова

Эмманюэль Макрон устал ждать, что Ангела Меркель поддержит его мечты о более тесной европейской интеграции. Французский президент решил не полагаться на немецкого канцлера, а найти новых союзников в коридорах власти ЕС. И он надеется использовать положение с коронавирусом, чтобы форсировать его застопорившиеся планы по реформированию еврозоны, которые включают создание общего бюджета, объединённого фонда спасения и должности единого министра финансов, пишет The Daily Telegraph.

По словам британского издания, Макрон возглавляет альянс южных и средиземноморских стран, в том числе наиболее пострадавших от COVID-19. Блок, в который входят Италия, Испания и Португалия, хочет создать фонд еврозоны, который мог бы выпустить общие облигации с общей гарантией, чтобы помочь финансировать восстановление экономики после пандемии. Этот альянс напрямую противостоит Меркель. Она руководит группой финансово-консервативных северных членов ЕС, которые не горят желанием оплачивать долги других стран, поясняет The Daily Telegraph.

Группа Макрона потребовала создать «коронабонды» ЕС, чтобы помочь ускорить восстановление пострадавшей от вируса экономики. Эта идея была заблокирована Германией и Нидерландами. Общая задолженность стала табу для партии Меркель после спасения от банкротства Греции. К тому же сейчас канцлер Германии «слабее, чем она когда-то была». Конфликт вновь открыл старые раны экономических противоречий между севером и югом ЕС. Такие страны, как Италия и Испания, устали от лекций Севера о финансовой осторожности, особенно после того, как Брюссель не пришел на выручку Риму на начальных этапах кризиса. Макрон откровенно продемонстрировал свою позицию в недавнем интервью. Он заявил, что Берлин рискует разрушить «европейскую идею полностью», если откажется поддерживать планы Парижа. Президент предупредил, что ситуация даст популистам на юге ЕС повод заявить, что Север забывает о единстве Европы тот же час, когда приходит необходимость разделить бремя.

«Больше невозможно иметь необъединённое финансирование для трат, идущих на борьбу с Covid-19», — добавил он.

По мнению издания, Макрон «насыпал соль на рану», но, что характерно, сделал это очень искусно. Президент заявил, что Франция несет некоторую ответственность за Вторую мировую войну. Он сравнил неспособность блока договориться о фонде борьбы с коронавирусом с «колоссальной» ошибкой Парижа, который потребовал от Берлина репараций после Первой мировой, что способствовало приходу к власти Гитлера. У Макрона вообще отлично получается вносить сумятицу в устоявшийся порядок вещей. Так, он разрушил французскую партийную систему, создав партию «Вперёд, Республика!», и стал претендовать на президентский пост.

Своей редкой публичной критикой в адрес Меркель он нарушил ещё одну давнюю традицию, считает The Daily Telegraph. Париж и Берлин исторически обеспечивают лидерство в ЕС. Но знаменитый франко-германский двигатель формирования политики блока уже давно работает со сбоями. В последнее время президент и канцлер публично расходились во взглядах по поводу Брексита, расширения ЕС и выбора руководства Европейской комиссией. В 2017 году Макрон выступил с речью в Сорбонне, изложив свое видение объединенного фонда спасения еврозоны и бюджета, и обратился к Меркель за поддержкой. Два с половиной года спустя он всё ещё ждёт от Берлина чего-то большего, чем тёплые слова и неловкое совместное заявление.

Теперь очевидно, что Макрон нашел новых союзников для своих боёв в Брюсселе. Если он сможет разрушить табу объединённой задолженности в ЕС с помощью фонда борьбы с коронавирусом, то оно останется разрушенным. Реформы французского президента в еврозоне станут на шаг ближе к реальности. Возможно, Меркель ослаблена, но она остаётся «грозным противником». Немногие в Брюсселе, где ее прозвали «Королева Европы», сделали бы ставку против неё в преддверии электронного саммита лидеров ЕС на следующей неделе, который будет проводиться онлайн из-за коронавируса.

«Но Макрон, как её очевидный наследник, торопится и готовится перехватить у Меркель корону самого влиятельного лидера ЕС», — заключает The Daily Telegraph.