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Марат Башаров: «Конечно, я бил своих жен»

Марат Башаров: «Конечно, я бил своих жен»
Марат Башаров признался, что действительно позволял себе грубость в отношении женщин. При этом актер всегда раскаивался в агрессивном поведении. Сейчас артист влюблен, но отношения предпочитает не афишировать.

Трудно вспомнить все скандалы, в которых был задействован 45-летний Марат Башаров. Актера обвиняли в алкоголизме и домашнем насилии. Две бывшие супруги ушли от него именно из-за побоев, и это широко освещалось в прессе. Долгое время Башаров отказывался комментировать семейные конфликты, но теперь решил прервать молчание. «Конечно, я бил своих жен», — прокомментировал ситуацию Марат в эфире программы «Секрет на миллион».

Также в шоу Башаров признался, что любит выпить, но вредная привычка не мешает его карьере. Несмотря на все скандалы, актер все так же много играет в кино, успевая работать на телевидении.

Напомним, что впервые об агрессивном поведении артиста заговорила его вторая супруга Екатерина Архарова. В октябре 2014 года бывшая избранница Башарова попала в больницу с сотрясением мозга и переломом носа. Практически сразу после этого Екатерина подала на развод. Скандал широко освещали СМИ, и на Марата обрушилась волна критики. Тем не менее артист выстоял, а вскоре еще раз женился.

Новой избранницей звезды стала его поклонница Елизавета Шевыркова. Она подарила супругу сына Марселя, а на публике пара то и дело рассказывала о семейной идиллии. Правда, продлилось это недолго. Уже в декабре 2018 года женщина попала в больницу с травмой носа вследствие агрессии мужа. Сейчас Башаров и Лиза официально разведены.


Как оказалось, скандальный имидж не мешает Марату строить личную жизнь. «Мое сердце не свободно», — подчеркнул актер, но при этом оглашать имя избранницы не стал.

В эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ Башаров не только расскажет о всех своих прежних романах, но и сдаст тест ДНК, чтобы подтвердить родство с детьми. Актер пообещал, что раскроет главную тайну, которая мучила его на протяжении всей жизни. «Я понимал, что рано или поздно должен буду рассказать об этом. Это больно и стыдно, но выхода другого нет», — признался артист.

В последнее время Башаров стал часто появляться в телеэфире. Так, в передаче «Судьба человека» он признавался, что до сих пор любит Елизавету Шевыркову и мечтает возобновить отношения с ней. Вот только пока экс-супруга держит Марата на расстоянии, опасаясь, что он может снова повести себя агрессивно.

Фото: Арсен Меметов, Максим Ли, Legion-Media, Instagram.com

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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