Медики подтвердили возможность стерилизации защитных масок

Лидия Мартынова

Специалисты Национальных институтов здоровья США подтвердили возможность стерилизации медицинских масок с сохранением их функциональности для повторного использования два-три раза подряд.

Было испробовано четыре метода стерилизации: с помощью ультрафиолетового излучения, сухого горячего воздуха, паров перекиси водорода и этилового спирта. Все они показали свою эффективность против вируса.

Спирт при этом исследователи не рекомендовали, поскольку он разрушает и сам материал, из которого сделана маска. После двух обработок респиратор оказывается непригоден для использования. Ультрафиолетовое излучение и сухой горячий воздух портят материал после трех обработок. А после трех раз стерилизации парами перекиси водорода маска оставалась пригодна для нормального использования, заявляют американские ученые.

Ранее совет о том, как правильно дезинфицировать маску дал российский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

Видео с рекомендациями опубликовано на его YouTube-канале.

По мнению специалиста, необходимости кипятить, гладить или греть в микроволновке маску нет. Он считает, что ее можно просто промыть мыльной водой.

Доктор подчеркнул, что этот метод не подтвержден экспертами, однако им можно пользоваться, если каждый раз покупать новую маску — дорого. Лучше так, чем ходить без них, считает Комаровский.



