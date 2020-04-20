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Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами

Меган Маркл и принц Гарри отказались от сотрудничества с четырьмя британскими таблоидами

38-летняя Меган Маркл и 35-летний принц Гарри, которые вместе со своим 11-месячным сыном Арчи переехали в Лос-Анджелес, выступили с обращением, адресованным четырем британским таблоидам: The Sun, Daily Mail, The Mirror и The Express. Они заявили, что принципиально не согласны со стилем предоставления информации в этих изданиях. А это значит, что с ними герцоги впредь никогда больше не будут сотрудничать, то есть не будут давать никакие комментарии или отвечать на любые запросы, поступающие из этих СМИ.

Говорят, что журналистика должна быть прежде всего правдивой. Герцог и герцогиня Сассекские полностью с этим согласны.Серьезное беспокойство вызывает тот факт, что авторитетные СМИ на протяжении многих лет пытаются уйти от ответственности за то, что они говорят или пишут, даже когда они знают, что это будет искажено, ложно или агрессивно изложено без какой-либо причины. Когда властью пользуются без всякой ответственности, доверие, которое мы все оказываем этой столь необходимой отрасли, падает.Настоящая цена такого бизнеса — это человеческие жизни, и этот бизнес затрагивает любую часть общества,

— говорится в их сообщении.


Письмо, написанное супругами, будет приложено к судебному делу Меган Маркл против Associated Newspapers — издателя The Mail on Sunday. В октябре герцогиня подала в суд на издание за публикацию отрывков из личного письма, которое она написала своему отцу через три месяца после свадьбы с принцем Гарри.

Герцог и герцогиня Сассекские были свидетелями того, как жизни людей, которых они знают, а также совершенно незнакомых им людей, были полностью разрушены без какой-либо причины, кроме той, что эти непристойные сплетни значительно увеличивали доходы от рекламы. С учетом сказанного обращаем внимание на то, что герцоги не будут сотрудничать с вашими изданиями. Эта политика направлена на то, чтобы избежать критики. Речь не идет о прекращении публичных высказываний или цензурировании достоверных сообщений. СМИ имеют полное право сообщать об этом и высказывать свое мнение. Герцог и герцогиня могут быть плохими или хорошими, но информация о них не может быть основана на лжи,

— говорится в нем.

Супруги добавили, что это ни в коем случае не является политикой для всех СМИ, и они с удовольствием продолжат сотрудничать с другими медиа.


Напомним, что, будучи старшими членами королевской семьи, супруги часто сталкивались с травлей в СМИ. Во многом именно из-за этого они приняли решение о сложении с себя королевских полномочий и начале новой жизни — в качестве простых людей.
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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