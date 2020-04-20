Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Mercedes отзывает 489 машин в России

Mercedes отзывает 489 машин в России
Mercedes отзывает 489 машин E, S, G и AMG GT классов из-за возможных проблем с маслопроводом турбокомпрессора, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 489 транспортных средств марки Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Программа мероприятий представлена АО "Мерседес-Бенц Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 года по апрель 2019 года", - говорится в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации", - объясняет Росстандарт.


Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатны для владельцев.


На всех транспортных средствах будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора, поясняет Росстандарт.

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной
С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза
С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза
Сиди дома, пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой способ борьбы с коронавирусом
Сиди дома, пей вино: Мила Кунис и Эштон Катчер представили свой
Личные вещи индейского вождя Вороньей Стопы будут возвращены из английского музея на его родину
Личные вещи индейского вождя Вороньей Стопы будут возвращены из
Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляции
Собянин дал оценку соблюдению москвичами режима самоизоляции
Калягин попросил власти поддержать театры
Калягин попросил власти поддержать театры
В США начали продавать нефть по два доллара
В США начали продавать нефть по два доллара
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Гороскоп Павла Глобы на неделю с 20 по 26 апреля 2020 года
Российские и китайские вузы продолжают образовательную программу онлайн
Российские и китайские вузы продолжают образовательную программу
Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом
Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом
Yasen-Class: Что думают о новейших российских АПЛ в США
Yasen-Class: Что думают о новейших российских АПЛ в США
Mercedes отзывает 489 машин в России
Mercedes отзывает 489 машин в России

Топ на сегодня

В правительстве Великобритании оказались недовольны «не воюющим» Джонсоном
В правительстве Великобритании оказались недовольны «не воюющим»
Миллионы орхидей уничтожили из-за пандемии коронавируса
Миллионы орхидей уничтожили из-за пандемии коронавируса
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных

Еще по теме

Mercedes отзывает в России 32 внедорожника премиум-класса
Mercedes отзовет в России более 6600 автомобилей из-за подушки безопасности
Cadillac отзывает более 300 автомобилей в России
Mercedes-Benz отзывает в России машины из-за риска возгорания топлива