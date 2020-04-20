Mercedes отзывает 489 машин в России

Влада Некрасова

Mercedes отзывает 489 машин E, S, G и AMG GT классов из-за возможных проблем с маслопроводом турбокомпрессора, говорится в сообщении Росстандарта.

"Росстандарт информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва 489 транспортных средств марки Mercedes-Benz E-класса (тип 213), S-класса (тип 222 и тип 217), G-класса (тип 463), AMG GT (тип 290). Программа мероприятий представлена АО "Мерседес-Бенц Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке. Отзыву подлежат автомобили, изготовленные с мая 2018 года по апрель 2019 года", - говорится в сообщении.

"Причина отзыва транспортных средств: эластомерный материал подводящего маслопровода турбокомпрессора может не соответствовать спецификации", - объясняет Росстандарт.

Отмечается, что уполномоченные представители изготовителей проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ, которые будут бесплатны для владельцев.

На всех транспортных средствах будет заменен подводящий маслопровод турбокомпрессора, поясняет Росстандарт.