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Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособийФото: Александр Гальперин / РИА Новости

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице в связи с коронавирусом. Соответствующее письмо главе правительства России Михаилу Мишустину направила гендиректор агентства Светлана Чупшева, передает ТАСС.

Данный шаг предложен в качестве комплекса мер поддержки в сфере рынка труда и занятости в условиях коронавируса. Отмечается, что приравнять к гражданам планируется только трудоустроенных мигрантов. Предполагается, что они смогут получить пособия по безработице, а также ряд других льгот.

25 марта во время экстренного обращения к нации в связи с ситуацией с коронавирусом в стране президент России Владимир Путин поручил поднять максимальный размер пособия по безработице с восьми тысяч рублей до уровня МРОТ. Российским безработным, обратившимся в службу занятости после 1 марта, назначены максимально возможные выплаты — в размере 12130 рублей.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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