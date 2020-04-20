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Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19

Мишустин призвал эффективно расходовать средства на борьбу с COVID-19
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал минимизировать все формальности, препятствующие эффективному расходованию регионами средств, которые выделяются на борьбу с коронавирусом, сейчас в Тверской, Белгородской, Тюменской, Новгородской, Калужской областях, Камчатском крае, Якутии и ряде других регионов кассовое исполнение не превышает 10%.

"Коллеги, обращаю ваше внимание, что мы выделяем регионам очень серьёзные средства и делаем это на основании тех расчетов, которые дают сами же регионы. Эти средства должны использоваться максимально эффективно, об этом уже президент неоднократно говорил. Однако в ряде регионов не освоены ресурсы даже из первого транша", - заявил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами в понедельник.

# Политика
По материалам: ria.ru

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