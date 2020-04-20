Мурашко: Интенсивность распространения коронавируса в Москве приостановлена

Алексей Вольцев

Принятые меры в связи с эпидемией коронавируса демонстрируют эффективность, в Москве число поступлений тяжелых пациентов с коронавирусомс ократилось. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы видим, что те меры, которые принимаются по разобщению, по самоизоляции, они эффективны, — сказал он. — И в городе Москве видим, в том числе, что интенсивность распространения процесса, что очень важно еще, и поступление тяжелых больных, также на сегодняшний день этот рост приостановлен. Те пациенты, которые своевременно обращаются и рано начали лечение, у них исход и прогноз значительно лучше, чем те, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра чуть-чуть станет получше».

Особенностью заболевания, вызываемого Covid-19 является то, что «вдруг его течение резко ускоряется».

Как сообщало ИА Newstes , на сегодня, 20 апреля, в России выявлено 47 121 заразившихся коронавирусной инфекцией, за сутки прирост составил 4 268 человек, умерли 44 пациента. За весь период умерли 405 человек.