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Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности

Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности
Столкнуться с пациентом, больным коронавирусом, может врач любой специальности, поэтому все медики должны быть готовы к этому, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Здесь ведь очень важно еще понимать, что столкнуться может врач любой специальности с этим заболеванием и, конечно, идет направление потоков, скажем, температурящих пациентов - направляются с отдельного входа в отдельные кабинеты... Но малосимптомное течение на начальном этапе - с этим пациентом может столкнуться и кардиолог, и невролог на приеме", - сказал он в эфире телеканал "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Россия
По материалам: ria.ru

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