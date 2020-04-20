Мурашко: столкнуться с больным COVID-19 может врач любой специальности

Влада Некрасова

Столкнуться с пациентом, больным коронавирусом, может врач любой специальности, поэтому все медики должны быть готовы к этому, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Здесь ведь очень важно еще понимать, что столкнуться может врач любой специальности с этим заболеванием и, конечно, идет направление потоков, скажем, температурящих пациентов - направляются с отдельного входа в отдельные кабинеты... Но малосимптомное течение на начальном этапе - с этим пациентом может столкнуться и кардиолог, и невролог на приеме", - сказал он в эфире телеканал "Россия 24".

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.