Мужчина женился на бывшей в отместку жене, отказавшейся приезжать из-за карантина

Вадим Карасев

Индиец разозлился на свою супругу, которая была вынуждена остаться с родителями из-за карантина. В результате мужчина решил в отместку жене жениться на бывшей возлюбленной, сообщает Newsd.

Дхирай Кумар требовал от уехавший погостить к родителям жены, чтобы она вернулась домой. Однако из-за введенного в Индии режима строгой изоляции женщина не смогла этого сделать, так как движение транспорта было временно прекращено.



В результате отношения между супругами сильно ухудшились. Усугубило положение и то, что власти продлили карантин до 3 мая, так что Дхирай Кумар и его жена по-прежнему будут вынуждены находиться в разных городах.

Взбешенный мужчина в результате принял решение жениться на своей экс-возлюбленной. Узнавшая об этом законная супруга Дхирая пожаловалась на него в полицию, обвинив в неверности.

16 апреля полиция города Далайн-Базар вызвала Дхирая Кумара в участок. После того, как факт двоеженства подтвердился, мужчина был арестован.

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