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МВД: Продлен срок водительских прав, заканчивающихся с 1 февраля до 15 июля

МВД: Продлен срок водительских прав, заканчивающихся с 1 февраля до 15 июля

Водительские удостоверения, срок которых завершается с 1 февраля до 15 июля 2020 года, будут действительны до их замены. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщили в пресс-центре МВД России.

«В соответствии с указом президента РФ российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою действительность до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным правовым актом», — пояснили в ведомстве, уточнив, что обладатели таких водительских удостоверений не будут привлекаться к административной ответственности.

В МВД отметили, что продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления госуслуги по их выдаче и замене.

«В случае, если в регионе проживания продолжают работать медицинские комиссии и у гражданина имеются в наличии все необходимые документы, то заменить водительское удостоверение можно, предварительно записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг», — сказали в МВД.

Как сообщало ИА Newstes, 18 апреля президент страны Владимир Путин подписал указ, согласно которому водительские удостоверения и паспорта граждан России, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, будут оставаться действительными. Решение принято в связи с эпидемией коронавируса.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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