На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана

Вадим Карасев

Ученые зафиксировали выброс лавы в ходе извержения Ключевского вулкана на востоке Камчатского полуострова. Потоки были засняты онлайн-камерами, установленными на одном из его склонов.

Как сообщается на сайте института вулканологии и сейсмологии, вулкан извергается в умеренном режиме. Сейчас пар с пеплом распространился на 100 километров в северо-восточном направлении.

"Выбросы пепла на высоту до 5-7 км могут произойти в любое время. Текущая активность может повлиять на низколетящие самолеты", – говорится на странице вулкана.

Возраст объекта составляет приблизительно 7 тысяч лет. Его активность зафиксирована с 18 века. В наше время извержения происходят раз в три-четыре года, текущий процесс начался в марте. У подножия вулкана постоянно работает научная станция.