На Камчатке назначили врио председателя правительства края

Анастасия Иванова

Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов, ранее занимавший должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона и анонсировал ряд кадровых изменений в его структуре. В частности, своих должностей лишились три заместителя председателя правительства - курировавшая экономический блок Марина Суббота, отвечающий за транспортную отрасль Юрий Зубарь и занимавшийся социальной политикой Владимир Пригорнев. Солодов также пообещал усилить региональную команду представителями из других субъектов РФ.

"Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов. Он был представлен в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник под руководством врио главы региона Владимира Солодова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадровые изменения также запланированы в министерствах, агентствах и других ведомствах Камчатского края.

"При принятии решений я буду опираться на ключевые принципы: результативность и профессионализм, ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге стать гибким, современным, открытым, цифровым и ориентированным на население", - приводит пресс-служба слова Солодова.

По его словам, занимавший должность врио председателя правительства региона Роман Василевский останется в команде и продолжит курировать работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в должности врио зампреда.

Кроме того, врио министра экономики и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев станет врио заместителя председателя правительства по вопросам экономики, а также будет курировать региональное министерство имущества и земельных отношений. Минэконом края возглавит его заместитель Юлия Морозова. Сфера транспорта и дорожного строительства полуострова перейдёт к врио заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофею Смирнову, отвечавшего за жилищно-коммунальный комплекс.