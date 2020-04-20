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На Камчатке назначили врио председателя правительства края

На Камчатке назначили врио председателя правительства края
Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов, ранее занимавший должность главного федерального инспектора по Сахалинской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

Ранее врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов отправил в отставку правительство региона и анонсировал ряд кадровых изменений в его структуре. В частности, своих должностей лишились три заместителя председателя правительства - курировавшая экономический блок Марина Суббота, отвечающий за транспортную отрасль Юрий Зубарь и занимавшийся социальной политикой Владимир Пригорнев. Солодов также пообещал усилить региональную команду представителями из других субъектов РФ.

"Врио председателя правительства Камчатского края станет Александр Кузнецов. Он был представлен в ходе аппаратного совещания, которое состоялось в понедельник под руководством врио главы региона Владимира Солодова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кадровые изменения также запланированы в министерствах, агентствах и других ведомствах Камчатского края.

"При принятии решений я буду опираться на ключевые принципы: результативность и профессионализм, ориентация на развитие и готовность к изменениям, открытость для граждан. Правительственный аппарат должен в итоге стать гибким, современным, открытым, цифровым и ориентированным на население", - приводит пресс-служба слова Солодова.

По его словам, занимавший должность врио председателя правительства региона Роман Василевский останется в команде и продолжит курировать работу по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в должности врио зампреда.


Кроме того, врио министра экономики и торговли Камчатского края Дмитрий Коростелев станет врио заместителя председателя правительства по вопросам экономики, а также будет курировать региональное министерство имущества и земельных отношений. Минэконом края возглавит его заместитель Юлия Морозова. Сфера транспорта и дорожного строительства полуострова перейдёт к врио заместителя председателя правительства Камчатского края Тимофею Смирнову, отвечавшего за жилищно-коммунальный комплекс.

# Политика
По материалам: ria.ru

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