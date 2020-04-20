На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса

Алексей Вольцев

Правительство Якутии ввело режим карантина на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Силы Сибири». Ранее в одном из вахтовых поселков обнаружили заболевших новым коронавирусом.

Глава Якутии Айсен Николаев ввёл режим карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Сейчас в вахтовом посёлке ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ въезд и выезд воспрещены, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

По словам Айсена Николаева, сегодня принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении, где введён режим карантина, и глава республики находится на постоянной связи с руководством «Газпрома», МЧС и оперативным штабом страны по вопросам локализации ситуации на месторождении. «Главное, мы добились того, чтобы „Газпром“ в ближайшие дни направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаяндинском месторождении. После этого начнутся реальные шаги по лечению больных и вывозу здоровых, дезинфекции помещений и проведению всех необходимых мероприятий», — заявил Айсен Николаев.

Ранее в одном из вахтовых посёлков «Газпрома» возник очаг заражения: было подтверждено три случая нового коронавируса. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что в Ленск прилетел самолет «Газпрома» из Ноябрьска, у контактов зараженных отбираются анализы, проводится первичный осмотр. Часть работников, у которых имеются подозрения на коронавирус, самолетом «Газпрома» будут вывозиться в Ноябрьск.

Чаяндинское месторождение с запасами в 1,2 трлн кубометров газа является ресурсной базой газопровода «Сила Сибири», по которому поставки голубого топлива в Китай начались в декабре прошлого года. В течение пяти лет «Газпром» выйдет на экспорт 38 млрд кубометров трубопроводного газа в год в Азию.