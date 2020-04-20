Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса

На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса

На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса

Правительство Якутии ввело режим карантина на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Силы Сибири». Ранее в одном из вахтовых поселков обнаружили заболевших новым коронавирусом.

Глава Якутии Айсен Николаев ввёл режим карантина на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

«Сейчас в вахтовом посёлке ООО „Газпром добыча Ноябрьск“ въезд и выезд воспрещены, ситуация находится под контролем», — говорится в сообщении.

По словам Айсена Николаева, сегодня принимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавируса на Чаяндинском месторождении, где введён режим карантина, и глава республики находится на постоянной связи с руководством «Газпрома», МЧС и оперативным штабом страны по вопросам локализации ситуации на месторождении. «Главное, мы добились того, чтобы „Газпром“ в ближайшие дни направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаяндинском месторождении. После этого начнутся реальные шаги по лечению больных и вывозу здоровых, дезинфекции помещений и проведению всех необходимых мероприятий», — заявил Айсен Николаев.

Ранее в одном из вахтовых посёлков «Газпрома» возник очаг заражения: было подтверждено три случая нового коронавируса. Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что в Ленск прилетел самолет «Газпрома» из Ноябрьска, у контактов зараженных отбираются анализы, проводится первичный осмотр. Часть работников, у которых имеются подозрения на коронавирус, самолетом «Газпрома» будут вывозиться в Ноябрьск.

Чаяндинское месторождение с запасами в 1,2 трлн кубометров газа является ресурсной базой газопровода «Сила Сибири», по которому поставки голубого топлива в Китай начались в декабре прошлого года. В течение пяти лет «Газпром» выйдет на экспорт 38 млрд кубометров трубопроводного газа в год в Азию.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

CNN: Путин использует коронавирус для нормализации отношений с США
CNN: Путин использует коронавирус для нормализации отношений с США
Глава ВТБ рассказал, сколько могут потерять банки из-за коронавируса
Глава ВТБ рассказал, сколько могут потерять банки из-за коронавируса
Пять эффективных ритуалов на любовь, которые можно провести, не выходя из дома
Пять эффективных ритуалов на любовь, которые можно провести,
На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана
На Камчатке началось лавовое извержение Ключевского вулкана
Российский Су-35 снова пролетел менее чем в восьми метрах от самолета США
Российский Су-35 снова пролетел менее чем в восьми метрах от самолета
Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска
Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска
Йога-порно покорило интернет из-за карантина
Йога-порно покорило интернет из-за карантина
Ближе к Голливуду: Селена Гомес купила роскошный особняк за 4,9 миллиона долларов
Ближе к Голливуду: Селена Гомес купила роскошный особняк за 4,9
Цена американской нефти упала до минимума
Цена американской нефти упала до минимума
На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за вируса
На месторождении, питающем «Силу Сибири», закрыли въезд-выезд из-за
В парижской воде обнаружили коронавирус
В парижской воде обнаружили коронавирус
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде
Более 10 человек погибли при стрельбе в Канаде

Топ на сегодня

Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать в армию
Латвийский профессор: невзирая на эпидемию, мы должны вкладывать
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Российские полицейские объяснили отказ штрафовать толпу верующих
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать и что нельзя
Неделя после Пасхи с 20 по 26 апреля 2020 года: что можно делать
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история теннисистки Марии Шараповой
Уимблдон, званием секс-символа, вражда с Сереной Уильямс: история
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка
Турагенты рассказали, готовы ли они уйти с рынка

Еще по теме

"Газпром нефть" добыла на месторождении Бадра в Ираке три млн тонн нефти
"Газпром": добыча на Киринском месторождении сократится до 700 млн "кубов"
В "Газпроме" рассказали о планах по добыче газа на Киринском месторождении
Оценку запасов нефти в крупнейшем месторождении США повысили в 2,5 раза