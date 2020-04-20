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На Украине ожидают рост числа заболевших COVID-19 после Пасхи

На Украине ожидают рост числа заболевших COVID-19 после Пасхи
Рост числа инфицированных коронавирусом на #icon-graphic[i][/i]Проголосовали:2242636 апреля, 10:40

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки коронавируса COVID-19 ввело общенациональный карантин. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и набережных, посещать спортивные и детские площадки. Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Также ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины.


ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,24 миллиона случаев заражения, свыше 152 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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