Национальный день донора в России

Анастасия Иванова

Ежегодно 20 апреля, в России отмечается один из важных социальных праздников — Национальный день донора. Он посвящен, в первую очередь, самим донорам — тем, кто безвозмездно сдаёт кровь, и отмечается с 2007 года. Кроме того, это также день врачей, которые проводят забор крови и обследуют сдаваемые препараты.

Впервые успешное переливание крови было совершено 20 апреля 1832 года — молодой петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф провел его роженице с акушерским кровотечением. Жизнь женщины удалось спасти благодаря донорской крови мужа пациентки. Сам же День донора был учрежден 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови в Госдуме.

Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании крови. Только Москва ежедневно нуждается более чем в 200 литрах донорской крови. И более 30% крови для переливания в Москву поступает из других регионов. Кровь и её компоненты необходимы больным с тяжелыми онкогематологическими заболеваниями, женщинам в послеродовом периоде, пациентам, попавшим в ДТП. А нередко и людям различных, связанных с риском, специальностей.

Статистика свидетельствует, что в конце 1990-х — начале 2000-х годов в случае возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций — террористических актов, техногенных катастроф или землетрясений — количество доноров, по сравнению с обычным днем, возрастало в 10-15 раз.

Отметим, что на случай чрезвычайной ситуации в стране существует стратегический донорский запас — эритроциты, которые находятся в глубоко замороженном состоянии. Количество стратегических доз составляет от 3500 до 5000 единиц хранения. Кроме этого, хранится около 30 тонн свежезамороженной плазмы на разных этапах карантинного хранения.

Почетными донорами России считаются люди, которые за свою жизнь сдали кровь и её компоненты 40 раз или 60 раз пожертвовали плазму. Кроме значка «Почетный донор» они могут рассчитывать на ежегодный отпуск в удобное время согласно Трудовому кодексу, право приобретения путевок в санаторий и приоритетное обслуживание в больницах и поликлиниках. Ежегодные выплаты почетным донорам увеличены в 1,5 раза и индексируются согласно уровню инфляции.