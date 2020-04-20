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Наталья Ветлицкая раскрыла секрет исцеления от коронавируса

Наталья Ветлицкая раскрыла секрет исцеления от коронавирусаФото: @n_vetlitskaya

Бывшая солистка музыкальной группы «Мираж» Наталья Ветлицкая раскрыла секрет исцеления от коронавируса. Она опубликовала несколько постов о болезни в своем Instagram-аккаунте.

Подписчики поинтересовались, что помогло артистке справиться с COVID-19. «То, что успокоилась и перестала участвовать в массовом психозе, которому, к сожалению, поддалась в первый момент», — ответила звезда. По ее словам, она не принимала никаких лекарств, а лишь пила чай с медом и имбирем.

Ветлицкая, которая в настоящее время проживает в Испании, обратила внимание на то, что благодаря пандемии природа наконец-то отдыхает: «И это доказывает, что планету не надо спасать беспомощными экологическими программами, достаточно посадить всех по домам на месяц-полтора, и вся экосистема самовосстановится мгновенно, с фантастической скоростью и абсолютно без чьей-либо помощи».

Ветлицкая призвала подписчиков не принимать участие в «искусственно нагнетаемой истерии» и не обращать внимание на информацию о коронавирусе в СМИ. «Глядя на их действия, можно сделать только один вывод: их задача — дестабилизировать нашу психику, вызвать страх, уныние, депрессию и нервные срывы, что совершенно естественным образом снизит наш иммунитет и будет хорошим подарком для вирусной статистики», — высказалась она.

26 марта 55-летняя Ветлицкая сообщила, что у нее заподозрили коронавирус. Она рассказала, что у нее было ощущение, будто она не может набрать воздух в легкие.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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