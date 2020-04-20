Названо число готовых пожертвовать правами ради победы над коронавирусом
81 процент людей во всем мире готовы пожертвовать своими правами ради победы над пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование «Ромир» и Gallup International.
Опрос проводился в 18 странах, включая Россию, в две волны — в марте и апреле. В нем участвовали 17 тысяч человек.
Больше всего (по 92 процента) оказались потерпеть респонденты из Ирака и Пакистана. Также согласились ограничить себя в правах граждане Индии (59 процентов), Филиппины (58 процентов), Болгария (53 процента), Австрия (51 процент). Жители Италии, Казахстана и России показали результат в 44 процента.
Меньше всего (7 процентов) на ограничение своих прав согласились японцы.
В ходе опроса второй волны выяснилось, что процент опрошенных, согласных на ущемление прав из-за коронавируса, вырос с 75 до 81 процента.
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте граждане могут использовать только электронные карты, а для проверки соблюдения пропускного режима на дорогах начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД).
С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.