Названо число готовых пожертвовать правами ради победы над коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

81 процент людей во всем мире готовы пожертвовать своими правами ради победы над пандемией коронавируса. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на исследование «Ромир» и Gallup International.

Опрос проводился в 18 странах, включая Россию, в две волны — в марте и апреле. В нем участвовали 17 тысяч человек.

Больше всего (по 92 процента) оказались потерпеть респонденты из Ирака и Пакистана. Также согласились ограничить себя в правах граждане Индии (59 процентов), Филиппины (58 процентов), Болгария (53 процента), Австрия (51 процент). Жители Италии, Казахстана и России показали результат в 44 процента.

Меньше всего (7 процентов) на ограничение своих прав согласились японцы.

В ходе опроса второй волны выяснилось, что процент опрошенных, согласных на ущемление прав из-за коронавируса, вырос с 75 до 81 процента.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил автоматизировать контроль пропускного режима, отказавшись от ручных проверок. С 22 апреля для проезда в общественном транспорте граждане могут использовать только электронные карты, а для проверки соблюдения пропускного режима на дорогах начнут использовать камеры, которые фиксируют нарушения правил дорожного движения (ПДД).

С 15 апреля в Москве наличие цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта, включая велосипеды, стало обязательным. Существует несколько типов пропусков: для тех, кому необходимо ездить на работу, для личных поездок и визитов в больницу. Пропускной режим и все остальные введенные ограничительные меры были продлены в столице до 1 мая.