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Названы организаторы акций против самоизоляции в США

Названы организаторы акций против самоизоляции в СШАФото: Mike Blake / Reuters

Газета Washington Post назвала организаторов акций против самоизоляции в США. По информации издания, за протестами стоит ультраправая группировка из Миннесоты, главой которой является борец за свободное ношение оружия Бен Дорр.

Как сообщает газета, Дорр и его сводные братья распространяют в интернете информацию о том, что опасность коронавируса преувеличена, а власти штатов стремятся установить контроль над гражданами и уничтожить частный бизнес. Через местные сообщества группировки в Facebook людей призывают выходить на протесты в таких штатах, как Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

В некоторых других случаях организаторами протестов были представители Консервативной партии. Например, в Мичигане публично против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента США Дональда Трампа супруга местного депутата Мешон Мэддок.

В Facebook заявили, что не могут удалить призывы к протестам, если мероприятие не запрещено местными законами. Однако в таких штатах как Нью-Джерси и Калифорния контент все же убрали.

По последним данным, в США зафиксировано более 759 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них более 40 тысяч человек умерли, еще 70,9 тысяч — вылечились. Всего в мире насчитывается более 2,4 миллиона случаев заражения.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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