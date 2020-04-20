Названы российские регионы с приростом населения

Лидия Мартынова

Убыль населения – 55,8 тысячи человек

Население России в 2017-2019 годах снизилось на 0,04% за счет роста естественной убыли при устойчивом миграционном притоке, при этом в 26 регионах страны численность населения за эти два года выросла, а в 59 регионах сократилась за счет естественной и миграционной убыли, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По данным Росстата, за период 2017-2019 годов в России отмечается сложная демографическая ситуация, вызванная естественной убылью населения, которая не компенсировалась миграционным притоком. В 2019 году численность родившихся в РФ была на 12% ниже, чем в 2017 году, в то время как смертность снизилась только на 1,3%. Приток мигрантов за этот период снизился на 0,6%, отток жителей уменьшился на 2,3%.

Как свидетельствует исследование, общая убыль населения за последние 3 года в стране составила 55,8 тысячи человек или 0,04%. В 2019 году ситуация несколько улучшилась – снизился темп сокращения населения, но произошло это за счет двукратного увеличения миграционного притока, который частично компенсировал рост естественной убыли населения России (с 223,2 тысячи до 316,2 тысячи человек), что в свою очередь связано со снижением рождаемости, считают эксперты.

Республике Ингушетия до -3,7% в Магаданской области. Общий прирост численности населения наблюдался только в 26 субъектах РФ.