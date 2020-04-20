Нетаньяху и его противники согласились создать правительство

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Националистическая партия «Ликуд» премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ее главный противник, партия Бени Ганца «Кахоль-Лаван», подписали соглашение о создании национального правительства, сообщает агентство Reuters.

Противоборствующие партии выпустили совместное заявление о том, что в чрезвычайной ситуации они согласны совместно формировать правительство еврейского государства, а позицию премьер-министра представители двух партий будут занимать попеременно. Первым будет нынешний премьер Нетаньяху.

Израильскому лидеру на руку сыграла пандемия коронавируса SARS-CoV-19: Бени Ганц, противник главы «Ликуда», пошел с ним на сделку, чтобы у государства была возможность выделить дополнительное финансирование для борьбы с болезнью. Из-за этого решения Ганц потерял часть сторонников.

Чрезвычайное правительство стало решением многомесячного политического кризиса в Израиле. Два блока партий в течение трех выборов подряд не могли получить парламентское большинство и сформировать правящую коалицию. Нетаньяху заявлял, что о политических разногласиях нужно забыть из-за кризисной ситуации. Его, однако, обвиняли в том, что он злоупотребляет властью в связи с пандемией, пытаясь усилить свое положение и избежать уголовного преследования.