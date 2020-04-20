Новая больница для пациентов с коронавирусом, которую построили за месяц – фото

Влада Некрасова

17 апреля Сергей Собянин открыл инфекционную больницу в поселении Вороновское в Новой Москве. Первых пациентов с коронавирусом медучреждение принимает уже с сегодняшнего дня. Клиника была построена в рекордно короткие сроки — примерно за месяц.

Это не просто больница, а целый городок, который возведен на 42 гектарах земли. Здесь, помимо операционных, реанимаций, инфекционных боксов, предусмотрено 800 коек для пациентов. В зависимости от ситуации, количество мест может быть увеличено до 900 и более.

Палаты оборудованы современной аппаратурой, позволяющей от и до контролировать состояние больных. Медики, работающие в инфекционке (пока их насчитывается 266 человек, — прим. «СтарХита»), будут проживать в общежитии, расположенном тут же, в поселении.

«Клиника не временная, а считается капитальной и будет служить еще десятилетия после того как, мы закончим борьбу с коронавирусом, что чрезвычайно важно. Сегодня передаем весь этот комплекс медикам, которые уже начинают проходить обкатку на этой больнице. С понедельника здесь появятся первые пациенты. Объект важнейший, конечно, в такие короткие сроки сделать его было практически невозможно», — поделился Собянин на открытии комплекса в пятницу.

Мэр столицы поблагодарил строителей, которым удалось качественно построить городок в рекордно короткие сроки, а также врачей.





Последним предстоит принять на себя удар в борьбе с опасным вирусом. «Спасибо коллективу, что согласились принять на себя такую нелегкую миссию, — отметил чиновник. — Во-первых, сама история непростая, а выйти в новую клинику вдвойне сложно. Я считаю, что вы с такой задачей справитесь, тем более что коллектив создается на основе клиники имени Демихова, которая уже месяц работает с COVID-19, и уже есть высокие компетенции в этой области, что чрезвычайно важно».

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы. Максим Мишин, Воронин Денис/АГН «Москва»