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О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт

О влиянии самоизоляции на демографию в России рассказал эксперт

Социолог и демограф Дарья Халтурина считает, что статистика смертности и рождаемости по итогам 2020 года может преподнести сюрпризы.

Пандемия коронавируса пока не меняет принципиально демографическую картину в России. Covid-19 добрался до России позже, чем до многих других государств, и это время было использовано для подготовки профилактических мер и развертывания мощностей для лечения инфицированных. По словам Халтуриной, принятые меры снизили негативное воздействие пандемии на население, в том числе понизили потенциальный уровень смертности, однако есть нюанс, который позже может испортить картину.

«Меня очень беспокоит рост потребления алкоголя. Многие закупают спирт для дезинфекции, и далеко не все его используют по назначению. Я опасаюсь роста алкогольной смертности. Это может привести к тому, что перекроются положительные эффекты от карантина, и мы закончим год с более высокой смертностью, чем обычно», — сказала демограф в эфире радио Sputnik.

В то же время в длительной самоизоляции может таиться и положительный для демографии момент.

«Это не первое массовое бедствие, которое случалось в мире. Кое-какие данные накоплены, и они показывают, что в течение первого года после карантина часто наблюдается некоторый всплеск рождаемости. Зачатие не совсем во время бедствия происходит, а несколько после. Может быть, люди начинают переосмысливать жизнь и возвращаются к вечным ценностям. Я бы предположила краткосрочное падение рождаемости, за которым последует всплеск», — прогнозирует Дарья Халтурина.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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