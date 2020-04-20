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Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"

Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"
В Оксфордский словарь английского языка внесли существительное "COVID-19".

Это вызвано "экспоненциальным ростом использования одного слова за очень короткий промежуток времени", написала в блоге редактор словаря Бернадетт Пейтон.
"Это слово доминирует в глобальном дискурсе, затмевая большинство других тем", – пояснила она внеплановое дополнение.

Кроме того, британские лексикографы добавили новые значения к уже зафиксированным понятиям. Например, фраза "социальное дистанцирование" с 1957 года понималась как "отчужденность, преднамеренная попытка дистанцироваться от других в социальном отношении". Теперь она также значит: "поддержание физического расстояния с целью избежать инфекции".

Изменено описание терминов "инфодемия", "приветствие локтем", WFH (Working from home – "удаленная работа") и ряда других.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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