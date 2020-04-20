Оксфордский словарь зарегистрировал существительное "COVID-19"

Влада Некрасова

В Оксфордский словарь английского языка внесли существительное "COVID-19".Это вызвано "экспоненциальным ростом использования одного слова за очень короткий промежуток времени", написала в блоге редактор словаря Бернадетт Пейтон."Это слово доминирует в глобальном дискурсе, затмевая большинство других тем", – пояснила она внеплановое дополнение.Кроме того, британские лексикографы добавили новые значения к уже зафиксированным понятиям. Например, фраза "социальное дистанцирование" с 1957 года понималась как "отчужденность, преднамеренная попытка дистанцироваться от других в социальном отношении". Теперь она также значит: "поддержание физического расстояния с целью избежать инфекции".Изменено описание терминов "инфодемия", "приветствие локтем", WFH (Working from home – "удаленная работа") и ряда других.