Ольга Костина: социально ориентированные НКО нуждаются в поддержке государства

Вадим Карасев

Российские общественные организации, выполняющие важные социальные задачи, в период ситуации с коронавирусом особенно нуждаются в поддержке государства. Такую точку зрения выразила председатель Совета Фонда поддержки пострадавших от преступлений (ФПП), член Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Ольга Костина.



"О необходимости поддержки НКО высказывались недавно и Председатель Правительства РФ, и глава Минюста России, однако пока никаких конкретных распоряжений на этот счет не появилось. Между тем, российский третий сектор без помощи в сегодняшней ситуации может попросту перестать существовать", - написала Ольга Костина на официальном сайте фонда.

Она также предложила экспертному сообществу рассмотреть несколько антикризисных мер, которые могли бы изменить ситуацию к лучшему.

"Очевидно, что в текущих обстоятельствах грантовая программа Администрации Президента РФ должна быть переориентирована на социальные НКО, оказывающие помощь наименее защищенным и наиболее нуждающимся слоям населения. Список таких категорий (пенсионеры, инвалиды, малоимущие, многодетные и т.п.) должен быть конкретизирован и утвержден Администрацией Президента РФ", - пишет Костина.

По ее мнению, целесообразно отбирать организации старше пяти лет, не имевшие серьезных нареканий от контрольных органов. Ольга Костина также считает, что подобным образом необходимо поступить и на уровне российских регионов, а также ведомственных грантовых программ.

"Финансирование технического содержания общественных палат по стране также стоит переориентировать на поддержку региональных социальных общественных организаций", - предложила эксперт, отметив, что этот институт изначально был призван представлять интересы НКО в диалоге с государством.

По словам председателя Совета ФППП, поддержка реального некоммерческого сектора – это не просто поддержка организаций, в которых работают сотни тысяч людей, но еще поддержка тех, кто попал в различные сложные жизненные ситуации.

