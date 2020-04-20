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Определены самые раздражающие YouTube-блогеры

Определены самые раздражающие YouTube-блогерыФото: Jeff Chiu / AP

Пользователи Reddit определили самых раздражающих YouTube-блогеров. Своими вариантами они поделились под постом автора с ником weasle_boat. Его публикация набрала около 40 тысяч одобрительных оценок и более 22 тысяч комментариев.

Так, -TheLittleMermaid- написала, что ее больше всего раздражают каналы с семейными влогами и привела в пример ACE family и LaBrants. «Ведь если смотреть на это со стороны, то они просто используют собственных детей ради денег и славы», — пояснила девушка. С ней согласились десятки тысяч человек.

Многие отметили американского блогера Джеймса Джексона, более известного как Onision. Он популярен в сети благодаря своим юмористическим клипам и скетчам. Пользователи вспомнили о том, что мужчину обвиняли в педофилии, а комментатор с ником hai_ter заявил, что считает Джексона «самоуверенным и невежественным придурком».

Юзер BlueSparkle2810 упомянул блогера Николаса Перри, известного на YouTube как Nikocado Avocado. Изначально он снимал видео о веганстве, а затем начал записывать ролики, в которых он поедает большое количество еды на камеру. BlueSparkle2810 заявил, что считает блогера абсолютно отвратительным во всех смыслах.

Комментатор unnaturalorder рассказал о возмутившем его канадском блогере Джейсоне Этье, который вел канал ImJayStation. Ради популярности Этье сымитировал смерть своей подруги Алексии Марано и снял об этом ролик. Пользователь Reddit отметил, что блогер перестал публиковать видео, так как его канал отключили от монетизации, однако сам контент удален не был.

В число самых раздражающих каналов также попали созданные специально для детей блоги. «Мой младший брат теперь повторяет за ними все время, это выглядит отвратительно на экране, не говоря уже про реальную жизнь», — возмутился takeuryeetys. Он пояснил, что, по его мнению, позиционируемый как полезный для детей контент на самом деле таковым не является.

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По материалам: lenta.ru

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