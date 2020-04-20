Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине

Вадим Карасев

Кадр: фильм «Матрица»

Американский режиссер Джеймс Ганн составил перечень из 50 лучших боевиков для просмотра на карантине. Полный список был опубликован на сайте Slashfilm.

Кинематографист, снявший «Стражей Галактики» и «Рассвет мертвецов», включил в рейтинг главных блокбастеров российскую картину «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. При этом Ганн предупредил, что не стал добавлять в рекомендации вестерны и супергеройские ленты.

В перечень среди прочих вошли фильмы «Матрица», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Убить Билла», «Kingsman: Секретная служба», «Олдбой», «Леон», «Капитан Филлипс», «Джон Уик», «"V" значит Вендетта», «Братство волка», «Ультиматум Борна», «Элитный отряд: Враг внутри», «На север через северо-запад», «Желтое море», «Французский связной», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Королевская битва» и «Высшая сила».

Ранее в апреле были объявлены победители премии Home Media Awards. Лучшим фильмом для домашнего просмотра признали «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.