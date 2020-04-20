Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
Американский режиссер Джеймс Ганн составил перечень из 50 лучших боевиков для просмотра на карантине. Полный список был опубликован на сайте Slashfilm.
Кинематографист, снявший «Стражей Галактики» и «Рассвет мертвецов», включил в рейтинг главных блокбастеров российскую картину «Ночной дозор» Тимура Бекмамбетова. При этом Ганн предупредил, что не стал добавлять в рекомендации вестерны и супергеройские ленты.
В перечень среди прочих вошли фильмы «Матрица», «Крадущийся тигр, затаившийся дракон», «Убить Билла», «Kingsman: Секретная служба», «Олдбой», «Леон», «Капитан Филлипс», «Джон Уик», «"V" значит Вендетта», «Братство волка», «Ультиматум Борна», «Элитный отряд: Враг внутри», «На север через северо-запад», «Желтое море», «Французский связной», «Безумный Макс: Дорога ярости», «Королевская битва» и «Высшая сила».
Ранее в апреле были объявлены победители премии Home Media Awards. Лучшим фильмом для домашнего просмотра признали «Однажды в… Голливуде» Квентина Тарантино.