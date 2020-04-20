Павел Прилучный впервые прокомментировал конфликт с женой Агатой Муцениеце: "Лучше в это не лезьте"

Вадим Карасев

В феврале стало известно, что Агата Муцениеце и Павел Прилучный приняли решение о разводе после восьми лет брака, — супруги сообщили об этом в своих инстаграмах. Однако на их заявлениях дело не кончилось. После этого стали появляться подробности их расставания. Сначала 31-летняя актриса заявила, что в последнее время они с мужем стали часто ссориться, а затем и вовсе обвинила его в бытовом насилии и алкоголизме. Сам 32-летний актер до вчерашнего дня хранил молчание (и даже закрыл свою страницу в инстаграме) и не давал никаких комментариев относительно семейного конфликта.

Однако вчера он провел в инстаграме прямой эфир, где один из подписчиков спросил у него об избиении супруги. Уходить от ответа Прилучный не стал и ответил всем, кто интересуется их с Агатой отношениями.

Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте,

— сказал он.





Вдаваться в подробности и продолжать обсуждение этой темы он не стал.

Напомним, что несколько дней назад Муцениеце рассказала в инстаграме своей мамы (по словам Агаты, ее телефон выкинул муж), что Прилучный напился, поднимал на нее руку и грозился выгнать ее вместе с детьми (у пары есть семилетний сын Тимофей и четырехлетняя дочь Мия) на улицу — из-за коронавируса они пока живут вместе. При этом она отметила, что его запой продолжался 10 дней.

После признания Муцениеце ее поддержали многие друзья и коллеги, в числе которых были Мария Кожевникова, Рита Дакота и Игорь Верник. Впрочем, были и те, кто встал на сторону Прилучного: близкие из окружения актера заявили, что его жена лжет, и он бы никогда не поднял руку на женщину.





Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми