Печать на кружках и футболках – бизнес с нуля

Роман Иванов

Чтобы начать бизнес по печати на кружках, чехлах, футболках, пазлах и прочей сувенирной (или повседневной) продукции, вам не потребуются большие вложения. Для этого достаточно приобрести определенное оборудование, чернила и материал, на который будет наноситься печать.

Все необходимые расходные материалы, которые используются в термопрессе или специальном принтере, можно приобрести на интернет-магазине My Print. Здесь представлен огромный ассортимент сублимационных чернил, всевозможных заготовок для сублимации, расходных материалов и дополнительного оборудования, включая полностью готовые принтеры для старта довольно прибыльного бизнеса.

Компания My Print осуществляет свою деятельность уже более 12 лет и за такой существенный срок в глазах клиентов выглядит как надежный и проверенный партнер, поставляющий оборудование, материалы и заготовки для производства рекламно-сувенирной продукции высочайшего качества по минимально выгодной цене.

Популярность термопечати

Разнообразные дизайны, пейзажи, фотографии любимых, смешные надписи или логотипы компаний – все это уникальные и неповторимые картинки, которые могут присутствовать на одежде (футболках), посуде (кружках), сувенирной продукции различного назначения (например, брелоки).

Несмотря на то, что данная услуга присутствует практически в каждом городе, именно качественная печать с использованием первоклассного оборудования и надежных расходных материалов только начинает набирать обороты. Начать подобный бизнес очень просто – достаточно немного художественных навыков, чувство вкуса и фантазия. Все остальное (принтеры, формы для печати и краски) вы сможете приобрести в компании My Print.

Уникальный принт – возможность выделиться из толпы

Футболка, толстовка, рюкзак или кружка с индивидуальным принтом – это настоящий хит текущего сезона. Кроме одежды, с увеличением наличия у людей современных гаджетов, многие желают как то по особенному украсить свои умные устройства – яркая картинка на ноутбук или планшет, стильный чехол для смартфона.

Главное – это предложить клиентам подобную услугу с учетом высокого качества изготовления и минимальной цены на финальное изделие или услугу. Материал для печати в виде маек, футболок, кружек и чехлов для смартфонов можно приобретать оптом. С расходными материалами, такими, как сублимационные краски и формы – тоже не будет особой проблемы. Вложения минимальны – выгода на лицо!