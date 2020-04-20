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Перминова: нашего бюджета падение цены на нефть WTI не касается

Перминова: нашего бюджета падение цены на нефть WTI не касается

России ситуация с катастрофическим снижением цены майских фьючерсов на нефть марки WTI не касается, напомнила «Парламентской газете» первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова.

«Нашего бюджета падение цены на WTI не касается, нашей страны не касается, — отметила сенатор. — Нас интересует нефть марки Brent. На нее тоже не очень хорошая цена в 26 долларов, но пока держится».

В понедельник вечером стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае 2020 года рухнула на лондонской бирже ICE почти на 100 процентов — до $0,01 за баррель. Ее стоимость с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории стала отрицательной.

Давление на нефтяные котировки продолжает оказывать вопрос о переизбытке сырья на нефтяном рынке в условиях очень низкого спроса из-за пандемии COVID-19.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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