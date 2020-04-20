Песков: Выводов об эффективности регионов в борьбе с коронавирусом пока нет

Алексей Вольцев

В Кремле пока не делали выводы, касающиеся эффективности мер, принимаемых руководителями российских регионов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно пока о каких-то выводах об избыточности или недостаточности принимаемых мер», — сказал он.

Он отметил, что ряде регионов пока не обладает достаточным уровнем индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких.

«Где-то по-прежнему нет достаточного резерва по фонду койко-мест», — сказал он, указав, что для этого «есть и объективные причины».

«Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра», — добавил он.

ИА Newstes напоминает, 17 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Ранее глава государства поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам.