Песков: Выводов об эффективности регионов в борьбе с коронавирусом пока нет
В Кремле пока не делали выводы, касающиеся эффективности мер, принимаемых руководителями российских регионов для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сегодня, 20 апреля, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что ряде регионов пока не обладает достаточным уровнем индивидуальных средств защиты, необходимого оборудования для лечения, прежде всего аппаратов искусственной вентиляции легких.
«Но сейчас ведется интенсивная работа в каждом отдельно взятом регионе, в том числе с участием федерального центра», — добавил он.
ИА Newstes напоминает, 17 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что каждый губернатор должен полностью выполнить работу по борьбе с коронавирусом в регионе, преодолев и объективные, и субъективные трудности. Ранее глава государства поручал правительству анализировать эффективность региональных мер по борьбе с пандемией коронавируса и направлять в субъекты РФ рекомендации по таким мерам с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки, уделив особое внимание городам-миллионникам.