Пирс Броснан рассмешил пользователей необычным селфи

Влада Некрасова

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Британский и американский актер Пирс Броснан опубликовал в инстаграме селфи, которым рассмешил пользователей соцсети. На кадре он с длинной седой бородой, лохматый и грязный.

"Изоляция. И это только шестая неделя!" — написал голливудский актер.

Многие пользователи в шутку предположили, что Броснан, решил вернуться к своей роли Робинзона Крузо. Персонажа, который пытается выжить на необитаемом острове, актер сыграл в 1997 году в одноименном фильме.

© Miramax Films (1997)Кадр из фильма "Робинзон Крузо"1 из 2Кадр из фильма "Робинзон Крузо"© Miramax Films (1997)© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"2 из 2Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)1 из 2Кадр из фильма "Робинзон Крузо"© Miramax Films (1997)2 из 2Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)

Другие посчитали, что он больше похож на Джеймса Бонда в боевике "Умри, но не сейчас" (2002 год). Речь об эпизоде, где агента 007 долгое время держат в плену в Северной Корее.

"Так выглядел бы Бонд, если бы тогда не сбежал из северокорейской тюрьмы", — прокомментировал пользователь.

Тем не менее, на лице актера, без сомнения, грим. Несколько дней назад Пирс Броснан опубликовал фотографию с семейного пасхального обеда. И на ней он выглядит отлично.