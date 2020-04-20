Пирс Броснан рассмешил пользователей необычным селфи
"Изоляция. И это только шестая неделя!" — написал голливудский актер.
Многие пользователи в шутку предположили, что Броснан, решил вернуться к своей роли Робинзона Крузо. Персонажа, который пытается выжить на необитаемом острове, актер сыграл в 1997 году в одноименном фильме.© Miramax Films (1997)Кадр из фильма "Робинзон Крузо"
Другие посчитали, что он больше похож на Джеймса Бонда в боевике "Умри, но не сейчас" (2002 год). Речь об эпизоде, где агента 007 долгое время держат в плену в Северной Корее.
"Так выглядел бы Бонд, если бы тогда не сбежал из северокорейской тюрьмы", — прокомментировал пользователь.
Тем не менее, на лице актера, без сомнения, грим. Несколько дней назад Пирс Броснан опубликовал фотографию с семейного пасхального обеда. И на ней он выглядит отлично.