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Пирс Броснан рассмешил пользователей необычным селфи

Пирс Броснан рассмешил пользователей необычным селфи
Британский и американский актер Пирс Броснан опубликовал в инстаграме селфи, которым рассмешил пользователей соцсети. На кадре он с длинной седой бородой, лохматый и грязный.
[media=https://www.instagram.com/p/B_EfT_nAMTL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]

"Изоляция. И это только шестая неделя!" — написал голливудский актер.

Многие пользователи в шутку предположили, что Броснан, решил вернуться к своей роли Робинзона Крузо. Персонажа, который пытается выжить на необитаемом острове, актер сыграл в 1997 году в одноименном фильме.

© Miramax Films (1997)Кадр из фильма "Робинзон Крузо"
1 из 2Кадр из фильма "Робинзон Крузо"© Miramax Films (1997)© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"
2 из 2Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)1 из 2Кадр из фильма "Робинзон Крузо"© Miramax Films (1997)2 из 2Кадр из фильма "Умри, но не сейчас"© Metro-Goldwyn-Mayer / United Artists (2002)

Другие посчитали, что он больше похож на Джеймса Бонда в боевике "Умри, но не сейчас" (2002 год). Речь об эпизоде, где агента 007 долгое время держат в плену в Северной Корее.


"Так выглядел бы Бонд, если бы тогда не сбежал из северокорейской тюрьмы", — прокомментировал пользователь.

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Gra mor...Irish for big love #EasterSunday #rebirth

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Тем не менее, на лице актера, без сомнения, грим. Несколько дней назад Пирс Броснан опубликовал фотографию с семейного пасхального обеда. И на ней он выглядит отлично.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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