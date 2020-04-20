Пять эффективных ритуалов на любовь, которые можно провести, не выходя из дома

Вадим Карасев

Привлечение любви — особая магия, которая требует уверенности и искренности. Тем, кто устал от одиночества, стоит воспользоваться проверенными ритуалами, выполнять которые можно в домашних условиях.

Ритуалы на привлечение любви сработают и в том случае, если нужно найти вторую половинку, и для укрепления имеющейся связи. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с пятью простыми, но действенными способами, позволяющими найти истинную любовь и больше не страдать от неразделенных чувств или их отсутствия. Выполнять ритуалы следует в одиночестве, чтобы посторонняя энергетика не помешала добиться желаемого.

Ритуал на привлечение поклонников

Выбрать подходящего партнера порой непросто, а если выбирать не из кого, ситуация становится печальной. С помощью проверенного ритуала получится привлечь потенциальных партнеров, среди которых удастся выбрать тот самый идеал.

Для ритуала понадобятся пять письменных принадлежностей, лист бумаги и собственная фотография. Фото приклеивают к листку, а ручками или карандашами поочередно пишут «жених» и ведут линию к изображению, приговаривая:

«Любовь в жизнь привлекаю, на порог зазываю. Никого к себе не привязываю, никому неволю не пророчу. Как пути-дороги наши пересекутся, так и понятно будет: кто жених, а кто мимо проходил, только лишь на мою красоту внимание обратил».

Лист прячут в укромное место, а заговор повторяют перед сном, чтобы увидеть лицо суженого или узнать его имя.

Ритуал на любовь в домашних условиях

Привлечь любовь можно с помощью свечного воска. Для этого зажигают свечу, всматриваются в ее пламя и проговаривают:

«Сердце без любви мается, от тоски ссыхается. Пламенем страсть разожгу, чувства воскрешу. Как свеча горит, так и любовь ко мне спешит».

Воском отливают два сердечка, капая им на плотную бумагу, а как они остынут, кладут лист бумаги в укромное место со словами:

«Сердца влюбленных друг к другу тянутся, все преграды преодолевают, вместе быть мечтают».

Такой талисман поможет привлечь в жизнь истинную любовь и не познать разочарований в партнере. Свечу зажигают еще три вечера, любуясь на ее пламя и представляя себе желанную встречу с возлюбленным.

Ритуал на укрепление любви

Счастье влюбленных порой подвергается испытаниям, и чтобы проблемы не разрушили хрупкое счастье, стоит укрепить чувства между партнерами. Для этого берут картофелину и заговаривают ее:

«На картошку беды все соберу, несчастья в нее положу. Сглазы и порчи — долой, недоброжелателей — стороной. Соперников и соперниц отваживаю, счастье семейное налаживаю».

Овощ заворачивают в бумагу, затем в пакет и выносят с мусором, чтобы все беды и горести ушли.

Ритуал на любовь

Вечером перед тем, как лечь спать, заговаривают стакан с водой:

«Вода чистая, из недр земли вышедшая, мир повидавшая, мне помоги, суженого приведи. Поутру водой напьюсь, помыслами к суженому устремлюсь. Все до капельки выпью, чтобы любовь не растерять, суженого не проглядеть».

Утром натощак выпивают воду, а затем проговаривают:

«Суженый мой, ко мне спеши, тропинкой прямой до порога дойди».

Любовный ритуал

Ритуал по созданию амулета, направленного на привлечение любви, поможет быстро найти вторую половинку или укрепить имеющуюся связь. Для его создания подойдет любимый кулон или иное украшение, которое вызывает приятные эмоции. После заката выбранную вещицу держат в руках некоторое время, а затем заговаривают:

«Любовь в свою жизнь привлекаю, печалей больше не знаю. Чувства сильные и обоюдные связаны, два влюбленных навеки повязаны».

На ночь талисман кладут под подушку, а с утра надевают и носят, не снимая. Украшение нельзя передавать посторонним.