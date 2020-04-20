Подсчитали — не удивились: в Израиле назвали число евреев в стране и мире

Лидия Мартынова

По состоянию на апрель 2020 года в мире проживает 14,7 миллиона евреев, 6,7 млн из них (45%) живут в Израиле. Такие данные публикует 19 апреля портал Ynet со ссылкой на Центральное статистическое бюро (ЦСБ) еврейского государства.

Согласно подсчёту ЦСБ, в Израиле проживает в общей сложности 7,1 млн «евреев и других», где под «другими» подразумеваются христиане неарабского происхождения и люди, зарегистрированные как «не исповедующие религии».

Среди израильских евреев — 5,2 млн уроженцев страны, один миллион — выходцы из стран Европы и Америки, 293 тыс. — из Африки и 164 тыс. — из Азии.

Указывается, что аналогичное нынешнему число евреев (14,7 млн) было в мире в 1925 году — почти за 20 лет до катастрофы европейского еврейства, день памяти которой будет отмечаться в Израиле в этом году 21 апреля (День Катастрофы — национальный день памяти и траура в Израиле и за его пределами, установленный парламентом страны в 1951 году, когда по всему миру вспоминаются евреи, ставшие жертвами нацизма во время Второй мировой войны).

В 1939 году, накануне войны, в мире проживало 16,6 млн евреев, 449 тыс. из которых (3%) — на исторической родине. Для сравнения: в 1948 году — после катастрофы и перед провозглашением Государства Израиль — в мире проживало 11,5 млн евреев, 650 тыс. из которых (6%) — в Израиле.

5,7 млн евреев, составляющие 39% мирового еврейства, живут сейчас в Соединённых Штатах. Эта страна находится на втором месте по численности своей еврейской общины. На третьем месте — Франция с 450 тыс. евреев. В Канаде проживает сейчас 392 тыс. евреев, в Великобритании — 292 тыс., в Аргентине — 180 тысяч, в России — 165 тыс., в Германии — 118 тыс. и в Австралии — 116 тыс.