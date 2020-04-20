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Покушение на активиста Стерненко: на месте событий засекли авто, связанное с советником Одесской полиции

Покушение на активиста Стерненко: на месте событий засекли авто, связанное с советником Одесской полиции

На месте нападения на одесского активиста Сергея Стерненка 24 мая 2018 года, которое закончилось гибелью нападавшего, видели автомобиль семьи Руслана Форостяка. Тот до последнего времени являлся советником главы полиции Одесской области.

Свидетель, сообщивший резонансные данные полиции, отметил, что увидел трех мужчин, которые выбежали из арки дома. Двое из них, как потом выяснилось, были Стерненко и нападавший на него мужчина. Третий человек вскоре также покинул двор и побежал к припаркованной неподалеку машине марки Mercedes-Benz Е серии, сел за руль и уехал.

Через некоторое время авто проезжало уже рядом с местом преступления в момент задержания стрелка полицией. Причем свидетель утверждает, что водитель остановился и ходил неподалеку, постоянно оглядываясь вокруг. Личность водителя идентифицировали как тренера спортивного единоборства Константина Карбенюка.

По свидетельству самого Руслана Форостяка, авто действительно принадлежало его жене, но заверил, что продал эту машину, а Карбенюк мог приезжать на место преступления, поскольку фигурировал в одном из уголовных производств, которое вела полиция.

Скрин кадров с камеры видеорегистратора

Связаться с ним журналистам не удалось.

Напомним, во время нападения на Сергея Стерненко он применил холодное оружие, отбиваясь. Один из напавших умер на месте.

Действующий генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила возобновить расследование, с возможной переквалификации действий активиста.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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