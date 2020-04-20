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Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста

Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста

Поляки создали в «Фейсбуке» закрытую группу «Трансграничные работники вместе» и намерены в ближайшую пятницу, 24 апреля, устроить серию акций протеста по обе стороны польско-германской границы.

«Прасовники» (от praca — работа) хотят обратить внимание властей двух стран на то, что из-за карантина люди потеряли работу в Германии. Кроме того, оказались отрезанными очень много семей, проживающих на приграничье, например, дети и родители (браки между немцами и поляками на этой территории довольно частое явление). Жители приграничных районов требуют частичного открытия границ.

Через соцсеть поляки уже написали петицию премьер-министру Матеушу Моравецкому, а на пятницу запланирована акцию протеста под лозунгами:

«Давайте на работу!» и «Впустите нас домой!»

В письме к польскому правительству жители приграничных городов написали:

«Польское правительство решило закрыть страну и дало нам всего два дня на реорганизацию всей нашей жизни. Решение поразило людей, ездящих в Польшу или соседнюю страну. Таким образом, многие люди остались без средств к существованию. Как долго семьи будут разделены — по нашему мнению, необоснованно — решением правительства? Почему, помимо жизни со спектром вирусной инфекции, мы дополнительно получаем душевные травмы, не имея возможности поделиться этими трудными моментами с близкими?»

Акция запланирована на 19.00. Участники намерены «гулять» по обе стороны границы вдоль рек Ныса и Одер.

«Не собирайтесь, держитесь на безопасном расстоянии и надевайте маски. И пойте „Оду радости“», — советуют организаторы.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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