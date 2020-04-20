Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста
Поляки создали в «Фейсбуке» закрытую группу «Трансграничные работники вместе» и намерены в ближайшую пятницу, 24 апреля, устроить серию акций протеста по обе стороны польско-германской границы.
«Прасовники» (от praca — работа) хотят обратить внимание властей двух стран на то, что из-за карантина люди потеряли работу в Германии. Кроме того, оказались отрезанными очень много семей, проживающих на приграничье, например, дети и родители (браки между немцами и поляками на этой территории довольно частое явление). Жители приграничных районов требуют частичного открытия границ.
Через соцсеть поляки уже написали петицию премьер-министру Матеушу Моравецкому, а на пятницу запланирована акцию протеста под лозунгами:
В письме к польскому правительству жители приграничных городов написали:
Акция запланирована на 19.00. Участники намерены «гулять» по обе стороны границы вдоль рек Ныса и Одер.