Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег

Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денегТатьяна БулановаФото: Александр Чиженок / «Коммерсантъ»

Российская певица Татьяна Буланова в эфире программы «Ты не поверишь!» пожаловалась на отсутствие денег. Запись передачи опубликована на сайте телеканала НТВ.

Недавно попавшая в реанимацию в предынсультном состоянии исполнительница заявила, что «деньги закончились». «А жить на что-то надо, еду покупать надо — это никто не отменял. И кот орет голодный», — отметила она.

Артистка пожаловалась, что не понимает, на что ей сейчас жить. Из-за вспышки коронавируса у нее отменилось множество концертов, а финансовая подушка безопасности у Булановой отсутствует. «Волка ноги кормят. Съездил поработал — получил деньги. Не съездил не поработал — все», — сказала она. Певица предположила, что может умереть не от COVID-19, а от голода.

Буланова также рассказала, что ей тяжело находиться в самоизоляции. По ее словам, из-за пребывания дома у нее начинается депрессия.

О том, что исполнительницу госпитализировали с подозрением на инсульт, стало известно 11 апреля. Тогда ее доставили в реанимацию одной из больниц Санкт-Петербурга. Позднее она сама обратилась к поклонникам и рассказала, что чувствует себя лучше.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и Китаем
В ГД допустили возможность начала экономической войны между США и
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
В какие дни ритуалы исполняются чаще: статистика и эзотерика
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки
СМИ: Тимати отнял псевдоним у Клавы Коки
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса приблизилось к 50
В Боснии и Герцеговине число жертв коронавируса приблизилось к 50
Россия занимает второе место по количеству тестов на коронавирус в мире
Россия занимает второе место по количеству тестов на коронавирус в
МВД: Продлен срок водительских прав, заканчивающихся с 1 февраля до 15 июля
МВД: Продлен срок водительских прав, заканчивающихся с 1 февраля
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие денег
Попавшая в реанимацию Татьяна Буланова пожаловалась на отсутствие
Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа
Журналистка вышла в эфир из ванной и засняла голого мужа
Песков: Выводов об эффективности регионов в борьбе с коронавирусом пока нет
Песков: Выводов об эффективности регионов в борьбе с коронавирусом
«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
«Задолбавший» Гузееву Харламов вновь высмеял «Давай поженимся!»
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной службе
Сотрудница храма объяснила появление в нем Охлобыстина на пасхальной
С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза
С-350 "Витязь" повысит защиту России от крылатых ракет в четыре раза

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
Пилот МиГ-31 помахал в небе летчику истребителя НАТО (видео)
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
В Китае за сутки выявили 16 заразившихся коронавирусом
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем удивило шоу «Маска»
Слезы Регины Тодоренко, каминг-аут Попугая и разгадка Панды: чем

Еще по теме

Незадолго до инсульта Татьяна Буланова жаловалась на безденежье
Буланова стала жертвой похищения: увидев похитителя певица пришла в восторг
Буланова отказалась от празднования дня рождения супруга
Татьяна Буланова подала в суд на Владислава Радимова из-за алиментов