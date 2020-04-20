Пожары в Чернобыльской зоне: Аваков намекнул на поджоги (фото)
В зоне отчуждения ЧАЭС, где спасатели продолжают ликвидацию последствий масштабного пожара, в четырех местах на площади около 100 метров был обнаружен открытый огонь.
Об этом сообщает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. «Во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне обнаружили вот таких четыре „феномена“ на площади около 100 метров», — пишет он на своей страничке в социальных сетях и публикует соответствующее фото.
По его словам, очаги возгорания удалось погасить — спасатели были неподалеку. Арсен Аваков также сообщил, что полиция занимается этим и другими инцидентами, а также заявил о начале антидиверсионной операции, которую проводит Нацгвардия.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео последствий пожара в Овручском районе на Житомирщине — полностью сгоревшее село показали с воздуха.