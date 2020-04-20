Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Технологии » Представлена Facebook Gaming — игровая стриминг-платформа и конкурент Mixer, Twitch и YouTube

Представлена Facebook Gaming — игровая стриминг-платформа и конкурент Mixer, Twitch и YouTube

Представлена Facebook Gaming — игровая стриминг-платформа и конкурент Mixer, Twitch и YouTube
Социальная сеть Facebook запускает приложение Facebook Gaming. Новый сервис — классическая онлайн-платформа для стриминга игр, которую позиционируют, как конкурента популярным Mixer, Twitch и YouTube.

Через Facebook Gaming пользователи могут стримить свои игры прямо в социальную сеть Facebook. Если верить представителям соцсети, то из 2,5 млрд ее ежемесячных пользователей 700 млн интересуются играми и постоянно заходят в игровой раздел, а значит у будущих стримеров будет огромная база потенциальных зрителей, но упор все же делается на мобильный гейминг.
Сначала в Facebook Gaming не планируют вводить рекламу, а зарабатывать планируют из комиссии из донатов стримеров. Приложение уже можно скачать в Google Play и скоро оно появится в App Store.
# Технологии / В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
Нетаньяху и его противники согласились создать правительство
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом
В России упростили беспошлинный ввоз медицинских товаров для борьбы с
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Число умерших от коронавируса во Франции превысило 20 тысяч человек
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Путин провел телефонный разговор с Мадуро
Режим самоизоляции в России решили продлить
Режим самоизоляции в России решили продлить
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
Опубликован список лучших боевиков для просмотра на карантине
В продаже появился самый большой пазл в мире
В продаже появился самый большой пазл в мире
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это будет победа!»
Коллега Надежды Бабкиной: «Когда она сама сможет говорить, тогда это
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
Доктор Мясников рассказал, как заразился коронавирусом
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
В России начнут искать коронавирус у домашних животных
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Instagram Джонни Деппа атаковали россияне и начали материться
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста
Поляки, работающие в германском приграничье, готовят акцию протеста

Топ на сегодня

Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Трубоукладчик «Газпрома» сообщил, что идет не на Балтику, а в Египет
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных границ
Президент Чехии предложил продлить на год закрытие государственных
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
Россия наращивает производство медоборудования для борьбы с COVID-19
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
СМИ: землетрясение на северо-востоке Японии не вызвало аномалий на АЭС
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Еще по теме

YouTube Gaming стал доступен в России
Мессенджер Facebook получил поддержку СМС
WhatsApp передаст номера телефонов пользователей в Facebook
Социальная сеть Facebook упал по всей планете