Представлена Facebook Gaming — игровая стриминг-платформа и конкурент Mixer, Twitch и YouTube

Влада Некрасова

Социальная сеть Facebook запускает приложение Facebook Gaming. Новый сервис — классическая онлайн-платформа для стриминга игр, которую позиционируют, как конкурента популярным Mixer, Twitch и YouTube.Через Facebook Gaming пользователи могут стримить свои игры прямо в социальную сеть Facebook. Если верить представителям соцсети, то из 2,5 млрд ее ежемесячных пользователей 700 млн интересуются играми и постоянно заходят в игровой раздел, а значит у будущих стримеров будет огромная база потенциальных зрителей, но упор все же делается на мобильный гейминг.Сначала в Facebook Gaming не планируют вводить рекламу, а зарабатывать планируют из комиссии из донатов стримеров. Приложение уже можно скачать в Google Play и скоро оно появится в App Store.