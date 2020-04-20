Путин и Мадуро подчеркнули значение договоренности в рамках ОПЕК+

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", - говорится в сообщении.