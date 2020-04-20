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Путин и Мадуро подчеркнули значение договоренности в рамках ОПЕК+

Путин и Мадуро подчеркнули значение договоренности в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро подчеркнули большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи, сообщает пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на мировом рынке нефти подчеркнуто большое значение достигнутой в рамках ОПЕК+ договоренности о согласованном снижении нефтедобычи", - говорится в сообщении.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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