Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Влада Некрасова

Президент РФ Владимир Путин дал сегодня, 20 апреля, поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

Необходимо ускорить разрешительные процедуры для регистрации вакцины от коронавирсной инфекции — по линии Росздрава и всех других административных процедур, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования, сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Президент добавил, что его поручение также относится и к необходимости выделения дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины.

«В целом, подготовьте просто ваши предложения, обобщите их и как можно быстрее мне направьте», — обратился Путин к Мурашко.

Министр здравоохранения доложил, что возможные технологические решения для производства вакцины прорабатываются в ежедневном режиме, так как у каждой формы выпуска есть свои преимущества и свои минусы.

«Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть — увеличим дополнительные ресурсы», — отметил президент.

ИА Newstes ранее сообщало, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 20 апреля, в России нарастающим итогом зарегистрирован 47 121 случай (+10%) Covid-19. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за весь период — 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 405 человек.

В мире на сегодняшний день насчитывается 2 млн 471 тыс. инфицированных, погибли 165 395, выздоровели — 631 694.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/v-rossii-vyyavleno-bolee-285-ochagov-zabolevaniya-covid-19