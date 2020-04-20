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Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Путин поручил Минздраву ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин дал сегодня, 20 апреля, поручение главе Минздрава Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

Необходимо ускорить разрешительные процедуры для регистрации вакцины от коронавирсной инфекции — по линии Росздрава и всех других административных процедур, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования, сказал Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Президент добавил, что его поручение также относится и к необходимости выделения дополнительных средств и ресурсов, необходимых для начала производства вакцины.

«В целом, подготовьте просто ваши предложения, обобщите их и как можно быстрее мне направьте», — обратился Путин к Мурашко.

Министр здравоохранения доложил, что возможные технологические решения для производства вакцины прорабатываются в ежедневном режиме, так как у каждой формы выпуска есть свои преимущества и свои минусы.

«Мы сделаем все для того, чтобы ускорить все необходимые административные процедуры и, если потребуется, а я так понимаю, что потребность такая есть — увеличим дополнительные ресурсы», — отметил президент.

ИА Newstes ранее сообщало, по данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на 20 апреля, в России нарастающим итогом зарегистрирован 47 121 случай (+10%) Covid-19. За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 155 человек, за весь период — 3 446. За сутки умерли 44 пациента с коронавирусом. За весь период по России умерли 405 человек.

В мире на сегодняшний день насчитывается 2 млн 471 тыс. инфицированных, погибли 165 395, выздоровели — 631 694.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2020/04/20/v-rossii-vyyavleno-bolee-285-ochagov-zabolevaniya-covid-19

# Политика
По материалам: eadaily.com

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