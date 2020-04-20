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Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19

Путин поручил ускорить процедуры для разработки вакцины от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил главе Минздрава Михаилу Мурашко подготовить предложения по ускорению разрешительных административных и таможенных процедур для ввоза оборудования для разработки вакцины от коронавируса.

Глава государства в понедельник проводит совещание по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ, трансляция которого ведется на телеканале "Россия 24". В совещании принимают участие эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие ученые-вирусологи, инфекционисты, руководители научно-исследовательских центров.

# Политика
По материалам: ria.ru

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