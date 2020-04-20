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Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Путин провел совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом
Владимир Путин провел видеосовещание, посвященное ситуации с коронавирусом и санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

В онлайн-конференции участвовали эксперты в области противодействия эпидемиям, ведущие вирусологи, инфекционисты и руководители научно-исследовательских центров. Путин попросил их высказать свое мнение о том, каковы прогнозы на ближайшие дни и недели, насколько эффективны принятые меры, в том числе в Москве, и нужны ли дополнительные решения.

# Политика
По материалам: ria.ru

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